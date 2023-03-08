Разюча схожість із мамою: дочка Мілли Йовович відвідала шоу Miu Miu

Дочка акторки Мілли Йовович і режисера Пола В.С. Андерсона була серед знаменитостей на Тижні моди в Парижі. Евер мала майже такий самий вигляд, як її чудова мати.

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15-річна американська акторка та фотомодель Евер Андерсон продемонструвала стильний образ, відвідавши показ жіночого одягу Miu Miu під час Тижня моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Для світського виходу юна зірка одягла джинсову мінісукню без рукавів. Вона доповнила вбрання парою химерних білих чобіт із вирізами на пальцях ніг і яскраво-червоною сумочкою.

[ + – ] Евер Андерсон Фото: Getty Images

Нагадаємо, студія Walt Disney представила довгоочікуваний трейлер фільму режисера Девіда Лоурі "Пітер Пен і Венді", головні ролі в якому зіграли Олександр Молоні (Пітер Пен), Джуд Лоу (Капітан Гак) і 15-річна дочка голлівудської акторки Мілли Йовович Евер Андерсон (Венді).

"Чесно кажучи, це був один із найкращих досвідів у моєму житті. Це були восьмимісячні зйомки, і мені подобалася кожна хвилина", — сказала Евер про свою роль.

Дівчина розповіла, що за час зйомок вона виросла на три дюйми, і пояснила: "Я турбувалася, що "Дісней" може подумати, що я занадто стара, щоб грати Венді, на щастя, вони зовсім не заперечували проти цього. Я була така рада зіграти одну з героїнь мого дитинства".

Для неї це третя робота в кіно. Вона вже з'являлася у фільмі "Оселя зла: Фінальна битва" у 2016 році та зіграла юну Наташу Романову у фільмі "Чорна вдова". Венді Дарлінг — перша велика роль Евер.

Раніше Фокус писав, що Евер неймовірно схожа свою знамениту матір.