Без своей девушки: Леонардо Ди Каприо провел время в компании другой модели (фото)

С 2023 года актер встречается с итальянкой Витторией Черетти. Впрочем, накануне его заметили с другой девушкой.

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49-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо провел время в компании модели. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду фильма "Остров проклятых" заметили во время Недели моды в Париже в такси. За Ди Каприо шла модель Нилам Гилл, когда он выходил после появления на вечеринке во французской столице.

29-летняя Нилам была замечена, когда села в ту же машину после того, как направлялась на вечеринку в белом мини-платье и сером пальто.

Впрочем, девушки Лео, 26-летней итальянской модели Виттории Черетти, не было рядом с ним.

Леонардо Ди Каприо и Нилам Гилл

За последние годы Леонардо Ди Каприо несколько раз видели с Нилам, но с августа 2023 года его связывают только с Витторией.

Черетти посещала модные показы, в том числе Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen и Versace, а несколько дней назад ее видели на Неделе моды в Париже.

"Он обожает ее, а она его, этим летом они проводили много времени вместе, путешествуя в романтические путешествия", — рассказывал источник.

Виттория Черетти Фото: instagram.com/vittoria

До этого Ди Каприо длительное время приписывали роман с моделью Джиджи Хадид. А еще раньше он 5 лет встречался с Камилой Морроне.

Напомним, бывшая девушка Леонардо Ди Каприо родила ребенка.

Также Фокус писал о появлении Виттории Черетти на подиуме во время Парижской недели моды.