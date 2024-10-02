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Стиль жизни

Девушка Леонардо Ди Каприо вышла на подиум во время показа Chanel (фото)

Виттория Черетти, девушка леонардо ди каприо, парижская неделя моды, неделя моды в париже, показ шанель
Фото: Getty Images | Виттория Черетти

Итальянская знаменитость открыла показ во время Парижской недели моды. Она представила коллекцию сезона весна-лето 2025.

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26-летняя итальянская модель Виттория Черетти продолжила покорять Неделю моды в Париже, выйдя на подиум во время показа Chanel. Об этом пишет Daily Mail.

Открывая показ, девушка 49-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо привлекла внимание в черно-белом укороченном блейзере в полоску с эффектным воротником.

Звезда глянца продемонстрировала предмет женской одежды сезона весна-лето 2025, идя, заложив руки в карманы юбки до колен.

Избранница звезды "Титаника" предстала в белых туфлях на платформе на шнуровке и дополняла образ парой массивных блестящих сережек.

Виттория Черетти Fullscreen
Виттория Черетти
Фото: Getty Images

Об отношениях Ди Каприо с Черетти стало известно в конце лета 2023 года. Виттория Черетти перед этим развелась с диджеем Маттео Миллери, с которым была жената с 2020 года.

"Он обожает ее, а она его, этим летом они проводили много времени вместе, путешествуя в романтические путешествия", — рассказывал инсайдер об отношениях актера и звезды подиумов.

Впрочем, официально пара до сих пор не подтвердила и не комментирует свой роман, несмотря на то, что их довольно часто замечают на свиданиях.

Напомним, Леонардо Ди Каприо заметили в компании другой модели.

Также Фокус писал о том, что экс-девушка Ди Каприо стала мамой.