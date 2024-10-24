Леонардо Ді Капріо вирушив на романтичне побачення із супермоделлю (фото)

Пара досі офіційно не коментує своїх стосунків. Втім, їх часто помічають разом.

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49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо вирушив на побачення зі своєю 26-річною дівчиною Вітторією Черетті. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара насолоджувалася романтичною прогулянкою рука об руку по осінньому Нью-Йорку.

Для виходу актор "Титаніка" обрав звичайну світло-сіру футболку, кросівки та носив піджак на бедрах. Ді Капріо спробував приховати своє обличчя за маскою та бейсболкою.

Тим часом Черетті, яка нещодавно вперше з’явилася на показі Victoria’s Secret Fashion Show, була в укороченій білій майці. Вона доповнила свій невимушений осінній ансамбль чорним кардиганом і штанами з низькою посадкою в тон.

Італійська модель захистила свої очі від сонця великими чорними окулярами. Волосся кохана Ді Капріо уклала в пучок.

Пара трималася за руки, коли йшла людною вулицею.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті

Голлівудський актор та італійська модель уперше були пов’язані влітку 2023 року. Черетті вже навіть викликала чутки про заручини, демонструючи масивну каблучку, проте пара не коментує свої стосунки та досі офіційно не зʼявлялася разом на публіці

Нагадаємо, Вітторія Черетті вийшла на подіум під час Тижня моди в Парижі.

Також Фокус писав про побачення Леонардо Ді Капріо та Вітторії Черетті в японському ресторані.