Меган Фокс сравнила себя с секс-игрушкой

Пользователи осудили знаменитость за некорректное сравнение и напомнили, что украинские женщины уже два года живут в войне. Меган пришлось оправдаться за свои слова.

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37-летняя американская актриса и модель Меган Фокс оскандалилась своим постом в Instagram. Она опубликовала фото с вечеринки в ночном клубе Zouk в Лас-Вегасе, где позирует рядом со своим женихом Machine Gun Kelly, певицей Тейлор Свифт и Трэвисом Келси, которое подписала весьма неоднозначно.

"О боже, ребята, как по-другому я выгляжу… совсем не выгляжу. Оказывается, это была всего лишь темная фотография мобильного телефона, на которой я выгляжу как украинская надувная кукла. когда в реальности я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых настоящих секс-кукол, которые можно купить только в Японии", – говорится в подписи.

Меган Фокс сравнила себя с украинской секс-куклой Фото: Instagram meganfox

На снимке она позирует с чокером с шипами и в черной рубашке с изображением руки скелета. Она сложила губы уточкой и показывает жест мира.

В комментариях модель раскритиковали за некорректное сравнение.

"Очень грубо с твоей стороны так говорить об украинских женщинах, ты так себя показала", "Она действительно только что упомянула Украину?", "Думаю, ксенофобия по отношению к Восточной Европе все еще актуальна в Голливуде", "Девочка, у тебя была одна возможность написать хороший пост об этой культовой картинке, и ты написала ЭТО?", "Это только я, или она высмеивала украинских девушек? В любом случае, это немного неуместное сравнение", "Это бестактно из-за ситуации в стране, к тому же широко известно, что сексуальные преступления являются обычными военными преступлениями, поэтому шутка неуместна. Всему свое время и место, но это не так", "Я не думаю, что сравнивать себя с секс-куклой — это гибкость?" Так ты хочешь сказать, что выглядишь фальшиво?", – пишут пользователи.

В какой-то момент Фокс заглянула в комментарии, чтобі оправдаться за свои слова.

"О мой Бог! Это не то, что я имела в виду. Украинские женщины очень горячие, и поэтому, в моем воображении, надувные куклы тоже были бы горячими. дай девушке пошутить, черт возьми", – написала она.

Меган Фокс оправдалась за свои слова

Многие пользователи отметили, что на снимке Меган совершенно не похожа на себя, и даже засомневались, она ли это.

Ранее Фокус писал, что Меган Фокс пришла на афтепати Grammy в очень откровенном наряде.