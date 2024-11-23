Експерт попереджає про апокаліпсис після завершення інопланетянами "генетичного збору"

Припущення про завершення "генетичного збору" викликало бурхливе обговорення в соцмережах. Деякі користувачі висловили побоювання з приводу можливих наслідків, тоді як інші називають цю теорію абсурдною.

Теорії про позаземне життя знову опинилися в центрі уваги після заяви одного з гостей популярного подкасту Jesse Michels, який стверджує, що ймовірна раса інопланетян, відома як "сірі", завершила збір людської генетики на Землі. Ця подія, за його словами, може передвіщати глобальну катастрофу. Про це він розповів в одному з останніх випусків YouTube шоу.

Ведучий подкасту обговорив гіпотезу про те, що "сірі" нібито уклали з людьми договір, за яким вони могли збирати біологічні зразки й проводити медичні експерименти на людях в обмін на те, що людство не знищить себе ядерною зброєю.

"Раніше я думав, що все це повна нісенітниця. Але я чув від високопоставлених джерел у військово-морському флоті, що це може бути реальністю. Ба більше, ці джерела кажуть, що генетичний збір щойно завершився, і це викликає серйозні побоювання", — зізнався ведучий.

Він додав, що припинення подібних операцій може бути пов'язане з підготовкою до катаклізму.

"Якщо ви плануєте відновити популяцію після катастрофи, логічно завершити генетичний збір до її початку", — зазначив він, додавши, що вважає цю теорію тривожною, але не відкидає її ймовірності.

Гість подкасту, який бере участь в обговоренні, висловив сумніви з приводу цієї теорії Фото: YouTube

Гість подкасту, який бере участь в обговоренні, висловив сумніви з приводу цієї теорії, заявивши, що не надає їй великого значення. Проте подкаст викликав інтерес аудиторії, зібравши понад 143 тисячі переглядів.

Міф про "інопланетний договір"

Видання Daily Star зазначає, що ідея про існування договору між людьми та інопланетянами вперше виникла в середині XX століття.

За непідтвердженими даними, колишній президент США Дуайт Ейзенхауер нібито зустрівся із "сірими" 1954 року й уклав із ними угоду, яка дозволяє інопланетянам вивчати людство в обмін на технології. Однак доказів цієї теорії не існує, і вона залишається у сфері конспірологічних спекуляцій.

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