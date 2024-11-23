Эксперт предупреждает об апокалипсисе после завершения инопланетянами "генетического сбора"

Предположение о завершении "генетического сбора" вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи выразили опасения по поводу возможных последствий, в то время как другие называют эту теорию абсурдной.

Теории о внеземной жизни вновь оказались в центре внимания после заявления одного из гостей популярного подкаста Jesse Michels, который утверждает, что предполагаемая раса инопланетян, известная как "серые", завершила сбор человеческой генетики на Земле. Это событие, по его словам, может предвещать глобальную катастрофу. Об этом он рассказал в одном из последних выпусков YouTube шоу.

Ведущий подкаста обсудил гипотезу о том, что "серые" якобы заключили с людьми договор, по которому они могли собирать биологические образцы и проводить медицинские эксперименты на людях в обмен на то, что человечество не уничтожит себя ядерным оружием.

"Раньше я думал, что все это полная чушь. Но я слышал от высокопоставленных источников в военно-морском флоте, что это может быть реальностью. Более того, эти источники говорят, что генетический сбор только что завершился, и это вызывает серьезные опасения" — признался ведущий.

Он добавил, что прекращение подобных операций может быть связано с подготовкой к катаклизму.

"Если вы планируете восстановить популяцию после катастрофы, логично завершить генетический сбор до ее начала", — отметил он, добавив, что считает эту теорию тревожной, но не исключает ее вероятности.

Гость подкаста, участвующий в обсуждении, выразил сомнения по поводу данной теории Фото: YouTube

Гость подкаста, участвующий в обсуждении, выразил сомнения по поводу данной теории, заявив, что не придает ей большого значения. Тем не менее подкаст вызвал интерес аудитории, собрав более 143 тысяч просмотров.

Миф об "инопланетном договоре"

Издание Daily Star, отмечает, что идея о существовании договора между людьми и инопланетянами впервые возникла в середине XX века.

По неподтвержденным данным, бывший президент США Дуайт Эйзенхауэр якобы встретился с "серыми" в 1954 году и заключил с ними соглашение, разрешающее инопланетянам изучать человечество в обмен на технологии. Однако доказательств этой теории не существует, и она остается в сфере конспирологических спекуляций.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил в небе НЛО, которое заставало его жену заплакать. Супруги наблюдали за ночным небом, когда увидели необычное сияние. Мужчина и его жена сначала приняли неизвестный объект за метеор, но вскоре их мнение изменилось.

Также стало известно, что посреди поля появился загадочный зеркальный монолит. Лори Грейвс, владеющая участком, на котором была обнаружена металлическая конструкция, утверждает, что она не знает, откуда он мог появиться.