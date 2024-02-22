Стало известно, ради кого бойфренд Меган Фокс закрасил половину тела в черный цвет

Рэпер признался, что, делая эту татуировку, ставил во главу отношения с Меган Фокс. Она оценила его усилия и мотивы.

Related video

33-летний американский рэпер Колсон Бэйкер, он же Machine Gun Kelly, забил все татуировки на верхней части тела черной краской. По словам инсайдеров, он сделал это для того, чтобы доказать своей невесте Меган Фокс, что он на 100% предан их отношениям, пишет Daily Mail.

Ранее артист заявлял, что татуировка была сделана в "духовных целях", но затем озвучил другой мотив.

"Колсон сказал Меган, что одной из основных причин, по которой он сделал свою последнюю татуировку с затемнением, была не только духовная причина, но он также хотел, чтобы она знала, что он сделал это для нее. Он хочет, чтобы она знала, что независимо от того, что кто-то делает со своим телом, они оба разделяют друг друга, и его тело — это ее тело, и он также хочет устранить столько путаницы из своих предыдущих татуировок. Он хочет устранить замешательство, которое время от времени возникает в их отношениях, и показать ей, что он может измениться на благо себя и их отношений", – цитирует таблоид слова источника.

Новое тату Колсона выглядит устрашающе Фото: roxx_____

Информатор добавил, что готов идти с Меган вперед и делать все, чтобі их отношения развивались в позитивном направлении:

"Он хотел дать ей знать, что новые чернила также являются для нее свидетельством того, куда они могут двигаться дальше, что, как бы много радости они ни испытали друг с другом, он хочет, чтобы это было пустое пространство и новые воспоминания и установить новую любовную связь друг с другом. Это звучит очень глубоко, но это искренне, и Меган это это нравится".

Своей новой татуировкой Колсон похвастался в соцсети, опубликовав фото результатов 78-часовой работы тату-мастера Рокс.

В свою очередь Меган тоже начала трансформации и набила на всю левую руку рисунок, впервые показав его на церемонии "Выбор народа".

Недавно девушка попала в скандал, сравнив себя с украинской секс-куклой, после чего ей пришлось оправдіваться за свои слова.

Ранее Фокус писал, что жених Меган Фокс позволил 13-летней дочери сделать ему татуировку.