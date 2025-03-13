Невеста отменила свадьбу после неожиданного поступка жениха (фото)

Девушка рассказала, что они были вместе пять лет, планировали общее будущее и собирались купить дом для создания семьи. Однако неожиданно выяснилось, что жених скрывал правду от любимой.

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28-летняя женщина приняла решение разорвать помолвку и отменить свадьбу после того, как обнаружила тревожный поступок своего 30-летнего жениха. История, опубликованная на Reddit, вызвала бурные обсуждения среди пользователей.

По словам невесты, они были вместе пять лет и строили совместные планы на будущее, включая покупку дома для создания семьи. Однако внезапно выяснилось, что жених уже приобрел жилье, но не с ней, а со своей матерью. Более того, он даже не уведомил ее о поиске дома.

"Его мать нашла "идеальное место" и убедила купить его вместе с ней, так как не хотела больше снимать квартиру. Теперь он финансово привязан к ней, и она будет жить там постоянно", — рассказала девушка.

История, опубликованная на Reddit, вызвала бурные обсуждения среди пользователе Фото: Reddit

Когда она спросила жениха о своих перспективах в этом доме, тот ответил, что она тоже может переехать. Однако для невесты подобный вариант оказался неприемлемым.

"Как будто я должна быть в восторге от жизни в доме, который выбрала его мама, который частично принадлежит ей и где она будет находиться все время", — объяснила она.

Жених оправдывался тем, что он долго копил деньги и мать предложила ему "более быстрый способ" стать владельцем недвижимости. Однако для невесты это стало последней каплей — она решила разорвать отношения.

После отмены свадьбы семья жениха обрушилась на девушку с упреками, обвиняя ее в излишней драматизации. Даже ее собственные родители назвали это решение крайностью. Однако пользователи Reddit поддержали невесту, отметив, что она избежала серьезных проблем в будущем.

"Он построил будущее с мамой, а вас оставил за бортом. Это не ошибка, а осознанное решение. Вы не получаете мужа, а становитесь третьим колесом в его зависимых фантазиях", — написал один из комментаторов.

Иллюстративное фото Фото: Reddit

Другие пользователи подчеркнули, что жених пренебрег интересами невесты в вопросе крупных финансовых решений, что могло бы привести к проблемам в браке.

"Дело не только в доме. Если он принимает такие важные решения без вас, это вызовет много конфликтов", — отметил еще один комментатор.

Ранее Фокус сообщал, что новая жена мужчины выбросила видеокассеты с покойной супругой. Мужчина хранил записи на протяжении 16 лет, планируя показать дочери в день ее 18-летия, чтобы она смогла увидеть и услышать свою мать, которую не помнила из-за ее ранней смерти.

Также стало известно, что семья невесты потратила 8 месяцев на подготовку сюрприза к свадьбе. Мэдди Вис вместе с родителями и братьями разучивала хореографию из любимого фильма своей сестры Эми. Главной целью этих репетиций стало создание особенного сюрприза.