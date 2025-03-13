Наречена скасувала весілля після несподіваного вчинку нареченого (фото)

Дівчина розповіла, що вони були разом п'ять років, планували спільне майбутнє і збиралися купити будинок для створення сім'ї. Однак несподівано з'ясувалося, що наречений приховував правду від коханої.

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28-річна жінка прийняла рішення розірвати заручини і скасувати весілля після того, як виявила тривожний вчинок свого 30-річного нареченого. Історія, опублікована на Reddit, викликала бурхливі обговорення серед користувачів.

За словами нареченої, вони були разом п'ять років і будували спільні плани на майбутнє, включно з купівлею будинку для створення сім'ї. Однак раптово з'ясувалося, що наречений уже придбав житло, але не з нею, а зі своєю матір'ю. Ба більше, він навіть не повідомив її про пошук будинку.

"Його мати знайшла "ідеальне місце" і переконала купити його разом із нею, бо не хотіла більше знімати квартиру. Тепер він фінансово прив'язаний до неї, і вона житиме там постійно", — розповіла дівчина.

Історія, опублікована на Reddit, викликала бурхливі обговорення серед користувачів Фото: Reddit

Коли вона запитала нареченого про свої перспективи в цьому будинку, той відповів, що вона теж може переїхати. Однак для нареченої такий варіант виявився неприйнятним.

"Начебто я маю бути в захваті від життя в будинку, який вибрала його мама, який частково належить їй і де вона перебуватиме весь час", — пояснила вона.

Наречений виправдовувався тим, що він довго збирав гроші та мати запропонувала йому "швидший спосіб" стати власником нерухомості. Однак для нареченої це стало останньою краплею — вона вирішила розірвати стосунки.

Після скасування весілля сім'я нареченого обрушилася на дівчину з докорами, звинувачуючи її в зайвій драматизації. Навіть її власні батьки назвали це рішення крайністю. Однак користувачі Reddit підтримали наречену, зазначивши, що вона уникла серйозних проблем у майбутньому.

"Він побудував майбутнє з мамою, а вас залишив за бортом. Це не помилка, а усвідомлене рішення. Ви не отримуєте чоловіка, а стаєте третім колесом у його залежних фантазіях", — написав один із коментаторів.

Ілюстративне фото Фото: Reddit

Інші користувачі підкреслили, що наречений знехтував інтересами нареченої в питанні великих фінансових рішень, що могло б призвести до проблем у шлюбі.

"Справа не тільки в будинку. Якщо він ухвалює такі важливі рішення без вас, це викличе багато конфліктів", — зазначив ще один коментатор.

Раніше Фокус повідомляв, що нова дружина чоловіка викинула відеокасети з покійною дружиною. Чоловік зберігав записи впродовж 16 років, плануючи показати дочці в день її 18-річчя, щоб вона змогла побачити й почути свою матір, яку не пам'ятала через її ранню смерть.

Також стало відомо, що сім'я нареченої витратила 8 місяців на підготовку сюрпризу до весілля. Медді Віс разом із батьками та братами розучувала хореографію з улюбленого фільму своєї сестри Емі. Головною метою цих репетицій стало створення особливого сюрпризу.