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Наречена скасувала весілля після несподіваного вчинку нареченого (фото)

Наречена, весілля, майбутній шлюб, сім'я нареченого, свекруха, таємниця нареченого, наречений таємно купив будинок, мама нареченого, кинула нареченого, пішла від нареченого
Фото: Pexels | Ілюстративне фото

Дівчина розповіла, що вони були разом п'ять років, планували спільне майбутнє і збиралися купити будинок для створення сім'ї. Однак несподівано з'ясувалося, що наречений приховував правду від коханої.

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28-річна жінка прийняла рішення розірвати заручини і скасувати весілля після того, як виявила тривожний вчинок свого 30-річного нареченого. Історія, опублікована на Reddit, викликала бурхливі обговорення серед користувачів.

За словами нареченої, вони були разом п'ять років і будували спільні плани на майбутнє, включно з купівлею будинку для створення сім'ї. Однак раптово з'ясувалося, що наречений уже придбав житло, але не з нею, а зі своєю матір'ю. Ба більше, він навіть не повідомив її про пошук будинку.

"Його мати знайшла "ідеальне місце" і переконала купити його разом із нею, бо не хотіла більше знімати квартиру. Тепер він фінансово прив'язаний до неї, і вона житиме там постійно", — розповіла дівчина.

Наречена, весілля, майбутній шлюб, сім'я нареченого, свекруха, таємниця нареченого, наречений таємно купив будинок, мама нареченого, кинула нареченого, пішла від нареченого Fullscreen
Історія, опублікована на Reddit, викликала бурхливі обговорення серед користувачів
Фото: Reddit

Коли вона запитала нареченого про свої перспективи в цьому будинку, той відповів, що вона теж може переїхати. Однак для нареченої такий варіант виявився неприйнятним.

"Начебто я маю бути в захваті від життя в будинку, який вибрала його мама, який частково належить їй і де вона перебуватиме весь час", — пояснила вона.

Наречений виправдовувався тим, що він довго збирав гроші та мати запропонувала йому "швидший спосіб" стати власником нерухомості. Однак для нареченої це стало останньою краплею — вона вирішила розірвати стосунки.

Після скасування весілля сім'я нареченого обрушилася на дівчину з докорами, звинувачуючи її в зайвій драматизації. Навіть її власні батьки назвали це рішення крайністю. Однак користувачі Reddit підтримали наречену, зазначивши, що вона уникла серйозних проблем у майбутньому.

"Він побудував майбутнє з мамою, а вас залишив за бортом. Це не помилка, а усвідомлене рішення. Ви не отримуєте чоловіка, а стаєте третім колесом у його залежних фантазіях", — написав один із коментаторів.

Наречена, весілля, майбутній шлюб, сім'я нареченого, свекруха, таємниця нареченого, наречений таємно купив будинок, мама нареченого, кинула нареченого, пішла від нареченого Fullscreen
Ілюстративне фото
Фото: Reddit

Інші користувачі підкреслили, що наречений знехтував інтересами нареченої в питанні великих фінансових рішень, що могло б призвести до проблем у шлюбі.

"Справа не тільки в будинку. Якщо він ухвалює такі важливі рішення без вас, це викличе багато конфліктів", — зазначив ще один коментатор.

Раніше Фокус повідомляв, що нова дружина чоловіка викинула відеокасети з покійною дружиною. Чоловік зберігав записи впродовж 16 років, плануючи показати дочці в день її 18-річчя, щоб вона змогла побачити й почути свою матір, яку не пам'ятала через її ранню смерть.

Також стало відомо, що сім'я нареченої витратила 8 місяців на підготовку сюрпризу до весілля. Медді Віс разом із батьками та братами розучувала хореографію з улюбленого фільму своєї сестри Емі. Головною метою цих репетицій стало створення особливого сюрпризу.