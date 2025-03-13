"Не удалось сохранить": Комаров подтвердил развод и раскрыл подробности

Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, что "эмоциональный судебный иск" остался нерассмотренным. Он поделился, в каких отношениях находится с Александрой Кучеренко и дал другим совет.

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В соцсетях сообщали, что нашли в судебном реестре запись о расторжении брака ведущего шоу "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова и модели Александры Кучеренко. Пара не комментировала это, хотя слухи о разрыве их отношений ходили давно. Однако 13 марта телеведущий все же опубликовал пост "о личном", где подтвердил факт развода.

"Вообще наш развод — исключительно внутреннее дело нашей семьи. Мы очень не хотели выносить эту тему на обсуждение общества. Но, конечно, мы видим информационное пространство. И, к сожалению, огромное количество, мягко говоря, сомнительной информации без всякой проверки в первоисточнике", — отметил он.

Выяснилось, что супруги "мирно" разводятся через ЗАГС с помощью совместного заявления, а "эмоциональный судебный иск" не был рассмотрен. Комаров подчеркнул, что не считает "частную жизнь двух людей" настолько важной в наше время. Однако из уважения к зрителям он решил опубликовать комментарий с правдивой информацией.

"Да, мы расстаемся. Нет, никто никого не предал. Не обманул. Не ушел к другому/другой. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сохранить", — заявил телеведущий.

Он рассказал, что остается с бывшей избранницей друзьями, не прекращая общения. Между экс-супругами хорошие человеческие отношения, но уже не семейные. Комаров объяснил, что в каждой семье есть собственные споры и ссоры, и это — нормально. Однако он призвал чувствовать момент, когда появляются первые намеки уже на серьезные недоразумения.

"Не упускайте время, пока ситуация не стала неисправимой. Обязательно разговаривайте друг с другом, обсуждайте, не молчите", — посоветовал ведущий.

Он отметил, что довести ситуацию до разрыва отношений и развода — это плохо. Комаров посоветовал подписчикам беречь свои семьи и чувства. Он добавил, что экс-супруги не будут давать комментариев журналистам относительно развода и попросил не беспокоить "в этот непростой период".

Кучеренко сделала репост публикации своего бывшего избранника.

"Наш единственный и последний комментарий. Личное останется личным", — написала она.

Публикация Александры Кучеренко Фото: Скриншот

Напомним, телеведущий Дмитрий Комаров и модель Александра Кучеренко пробыли в браке 6 лет. Заявление в суд 1 января 2025 года через своего представителя подал Комаров. Известно, что пара познакомилась на конкурсе "Мисс Украина-2016", где ведущий был одним из членов жюри, а его будущая жена — участницей и, по результатам конкурса, победительницей.

В СМИ передавали, что друзей Комарова удивили новости о его разводе, ведь еще летом у супругов якобы все было хорошо. Подписчики заметили, что Кучеренко иногда появляется в соцсетях без обручального кольца, и пара давно не была замечена вместе.