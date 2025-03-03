"Все шокированы": друзья Дмитрия Комарова отреагировали на его развод (фото)

Пара давно не появлялась вместе на публике. После месяцев слухов в сети нашли реестры с иском о разводе.

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Друзья Дмитрия Комарова отреагировали на новости о его разводе с Александрой Кучеренко. Об этом пишет "ТСН".

Окружение ведущего и его избранницы удивилось такой информации.

Как известно из документов в сети, инициатором развода стал путешественник. Именно Комаров 1 января 2025 года подал иск в суд. Сейчас пара не комментировала этого. Пресс-служба телеведущего также отмалчивается.

Между тем друзья супругов отметили, что были не менее шокированы этой новостью, чем их сторонники. Как говорят в окружении Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко, еще летом между ними все было хорошо.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

"Честно говоря, мы все шокированы этой новостью, потому что еще летом у них все было хорошо. На самом деле если это действительно правда, то это печальная новость", — сказал один из знакомых Комарова и Кучеренко.

Ведущий программы "Мир наизнанку" познакомился с Кучеренко в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина", где он был одним из членов жюри, а модель стала победительницей. Через два года Дмитрий Комаров сделал предложение избраннице, а в 2019 году пара официально заключила брак.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко Фото: Соцсети

В последнее журналисты сообщали, что слухи о разводе ходят уже давно. Поводом для домыслов стало то, что пара не делится подробностями своей личной жизни с поклонниками, а также Александра порой появляется в своих социальных сетях без обручального кольца.

Также пара давно не появлялась вместе на публике.

Напомним, в сети нашли реестры о разводе Дмитрия Комарова.

Также Фокус писал о новом сезоне программы "Мир наизнанку".