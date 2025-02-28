"Это стоит увидеть": где и когда смотреть новый сезон "Мир наизнанку" (фото)

Во время съемок путешественник Дмитрий Комаров почувствовал, что они теряют лодку и придется прыгать в ледяную воду. В новых выпусках создатели тревел-проекта будут искать силу украинцев.

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Украинский журналист и путешественник Дмитрий Комаров объявил о возвращении тревел-проекта "Мир наизнанку. Украина". Новости ведущий объявил в своем Instagram.

Съемки прошли зимой на острове Змеиный, который украинские воины освободили от россиян летом 2022 года. Премьера шоу будет уже сегодня, в 20:00. Сначала видео можно будет посмотреть на канале "1+1 Украина", а затем ролик выложат на YouTube канале "Мир Наизнанку".

"Когда мы шли на лодке по Черному морю к острову, я думал о том, как этот путь регулярно преодолевают наши пограничники. Шторм, высокие волны, ледяные брызги и ветер в лицо. Лодку подбрасывает на несколько метров, и она падает на воду, как на асфальт, добавляя травм позвоночникам тех, кто и без этого ежедневно рискует попасть под обстрел", — написал Дмитрий Комаров.

Путешественник признался, что в один момент почувствовал, что они теряют лодку и придется прыгать в ледяную воду.

"Первый выпуск мы посвятили острову Змеиный, который стал символом силы украинцев с первого дня полномасштабной войны. Место, с которого в ответ на угрозу уничтожения прозвучала фраза, которую знает каждый", — рассказал журналист.

Из видео Дмитрия Комарова станет известно, как сегодня живут и работают защитники Змеиного.

"Уникальный репортаж, настоящие экстремальные приключения. Это стоит увидеть. В новых выпусках мы будем искать силу украинцев. На море и на суше. На земле и даже под землей", — написал Комаров.

В новом сезоне шоу "Мир наизнанку. Украина" Комаров покажет жизнь украинцев, которая продолжается даже во время войны. Путешественник посетит разные регионы нашей страны.

Напомним, Дмитрий Комаров объяснил, куда исчез на длительное время.

Также Фокус писал об эвакуации с острова Змеиного 15 котов.