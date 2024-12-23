Дмитрий Комаров после "исчезновения" вышел на связь и объяснил, что произошло

Дмитрий Комаров, популярный ведущий и шоумен, развеял слухи о своем исчезновении из соцсетей. В своем новом посте в Instagram он объяснил, почему на некоторое время отключился от онлайн-пространства и рассказал о важных проектах, над которыми сейчас работает. Ведущий также анонсировал новый сезон шоу "Мир наизнанку", который обещает быть захватывающим и вдохновляющим для зрителей.

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Ведущий популярного шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров успокоил фанатов, которые беспокоились из-за его исчезновения из соцсетей. Путешественник объяснил, куда он исчез у себя на странице в Инстаграм.

"Куда исчез Комаров, куда исчез Комаров — время от времени мне присылают ссылки и скрины таких публикаций в СМИ. Никуда Комаров не исчез. В который раз повторяю — соцсети для меня не является жизнью, особенно сейчас, когда так много важной работы", — написал Комаров.

По словам Комарова, социальные сети он специально держит на отдельном телефоне, чтобы не отвлекаться на них во время съемок и путешествий. Он добавил, что сегодня он включил Instagram, чтобы поделиться первым анонсом нового сезона шоу "Мир наизнанку. Украина".

Ведущий рассказал, что экспедиция этого сезона посвящена поискам силы украинцев во времена войны. Дмитрий отметил, что несмотря на сложности, украинцы находят силы не только выживать, но и жить полноценно, несмотря на все трудности, отсутствие света и угрозы от обстрелов.

"Мы отправляемся в экспедицию от Ужгорода до Торецка, от Черниговщины до острова Змеиный. Ищем силу на земле, под землей, в воздухе и на воде", — пояснил ведущий. Он также поделился, что даже он был удивлен тем, сколько нового, интересного и мотивирующего можно найти в Украине, несмотря на все предыдущие съемки.

Новое шоу обещает быть не только познавательным, но и вдохновляющим для каждого зрителя. Уже скоро новый сезон можно будет увидеть на канале "1+1 Украина" и на YouTube-каналах Дмитрия.

"Честно, я думал, что очень хорошо знаю Украину. А это совсем не так. Меня отговаривали некоторые коллеги, говорили, что здесь уже все снято и нового и интересного не найдешь. Но интересного, удивительного, мотивирующего и даже ранее неизвестного — очень много", — резюмировал ведущий.

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