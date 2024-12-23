Дмитро Комаров після "зникнення" вийшов на зв'язок та пояснив, що сталося

Дмитро Комаров, популярний ведучий і шоумен, розвіяв чутки про своє зникнення з соцмереж. У своєму новому пості в Instagram він пояснив, чому на деякий час відключився від онлайн-простору і розповів про важливі проєкти, над якими зараз працює. Ведучий також анонсував новий сезон шоу "Світ навиворіт", який обіцяє бути захоплюючим і надихаючим для глядачів.

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Ведучий популярного шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров заспокоїв фанатів, які турбувались через його зникнення з соцмереж. Мандрівник пояснив, куди він зник у себе на сторінці в Інстаграм.

"Куди зник Комаров, куди зник Комаров – час від часу мені надсилають посилання та скріни таких публікацій у ЗМІ. Нікуди Комаров не зник. Вкотре повторюю – соцмережі для мене не є життям, особливо зараз, коли так багато важливої роботи", — написав Комаров.

За словами Комарова, соціальні мережі він спеціально тримає на окремому телефоні, щоб не відволікатися на них під час зйомок та подорожей. Він додав, що сьогодні він увімкнув Instagram, щоб поділитися першим анонсом нового сезону шоу "Світ навиворіт. Україна".

Ведучий розповів, що експедиція цього сезону присвячена пошукам сили українців у часи війни. Дмитро зазначив, що попри складнощі, українці знаходять сили не лише виживати, а й жити повноцінно, попри усі труднощі, відсутність світла та загрози від обстрілів.

"Ми вирушаємо в експедицію від Ужгорода до Торецька, від Чернігівщини до острова Зміїний. Шукаємо силу на землі, під землею, в повітрі та на воді", — пояснив ведучий. Він також поділився, що навіть він був здивований тим, скільки нового, цікавого і мотивуючого можна знайти в Україні, попри всі попередні зйомки.

Нове шоу обіцяє бути не лише пізнавальним, але й надихаючим для кожного глядача. Вже скоро новий сезон можна буде побачити на каналі "1+1 Україна" та на YouTube-каналах Дмитра.

"Чесно, я думав, що дуже добре знаю Україну. А це зовсім не так. Мене відмовляли деякі колеги, казали, що тут вже все знято і нового та цікавого не знайдеш. Але цікавого, дивовижного, мотивуючого і навіть раніше невідомого – дуже багато", — резюмував ведучий.

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