Нацвідбір на "Євробачення-2025": українці обрали журі конкурсу, деталі

Голосування, яке тривало з 16 до 23 грудня, визначило три основні кандидатури: Джамала, котра виграла "Євробачення 2016", Катерина Павленко, учасниця фіналу 2021 року, та Сергій Танчинець. Фінал нацвідбору відбудеться у лютому 2025 року.

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Джамала, Катерина Павленко (солістка групи Go-A) та Сергій Танчинець (фронтмен гурту "Без обмежень") стали новими членами журі українського нацвідбору на "Євробачення 2025" за результатами голосування українців через застосунок "Дія". Відповідні результати були визначені методом народного голосування.

Згідно з результатами, Джамала отримала найбільшу кількість голосів серед кандидатів — 35,28%, за неї віддали свої голоси 156 тисяч 48 осіб. Друге місце дісталося Сергію Танчинцю, фронтмену гурту "Без обмежень". Він набрав 20,24%, йому надали перевагу 89 тисяч 516 українців. А третє місце дісталося Катерині Павленко, яка здобула 11,83%. Відповідно, за неї віддали 52 тисячі 275 голосів. Загалом відомо, що у голосуванні взяли участь 442 374 особи.

Журі Нацвідбору на Євробачення-2025 Фото: скрін

Зазначимо, що голосування тривало з 16 до 23 грудня, а до десятки кандидатів також увійшли Андрій Гуцуляк з Tvorchi, Дмитро Зезюлін з Latexfauna, Олег Псюк з Kalush Orchestra, Анна Свиридова, Катя Царик, Олександр Чемеров та Дмитро Шуров.

Зауважимо, що Джамала і Павленко мають досвід участі у "Євробаченні" — Джамала виграла конкурс у 2016 році, а Павленко посіла п'яте місце в 2021 році. Танчинець не брав участі в конкурсі, але його музика також здобула популярність.

Нагадаємо, у січні 2025 року через голосування в застосунку "Дія" буде обраний десятий учасник нацвідбору, а його ім'я стане відоме 17 січня. Фінал нацвідбору відбудеться вже 8 лютого 2025 року. "Євробачення 2025" проходитиме в Швейцарії, у Базелі, а гранд-фінал конкурсу відбудеться 17 травня на арені St. Jakobshalle.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль висловилася про скандал із учасником Нацвідбору ENLEO, який слухає російську музику.

Крім цього, Фокус писав, що оголошено фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2025".