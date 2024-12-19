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Стиль життя Євробачення 2025

Тіна Кароль висловилася про скандал із учасником Нацвідбору ENLEO, який слухає російську музику

Тіна Кароль скандал ENLEO ENLEO слухає російську музику Нацвідбір «Євробачення-2025» Україна, Тіна Кароль коментар ENLEO
Фото: KIRILL AVRAMENKO | Тіна Кароль

Учасник Національного відбору на "Євробачення-2025" ENLEO опинився в центрі скандалу через те, що слухає російських виконавців, попри війну в Україні. Продюсерка відбору Тіна Кароль прокоментувала ситуацію, наголосивши, що порушень правил немає, але моральний аспект поведінки артиста залишається дискусійним.

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Українська співачка та продюсерка Національного відбору на "Євробачення-2025" Тіна Кароль прокоментувала ситуацію навколо одного із учасників цьогорічного Нацвідбору на Євробачення Микити Леонтьєва, відомого як ENLEO. Свою думку артистка висловила у коментарі Славі Дьоміну.

Скандал виник після того, як співак зізнався, що слухає російських виконавців, зокрема Oxxxymiron, попри повномасштабну війну в Україні.

Кароль зазначила, що це питання вперше стало для неї відомим під час інтерв'ю зі Славою Дьоміним. За її словами, ENLEO не порушив правил Нацвідбору, оскільки прослуховування російської музики не є підставою для дискваліфікації.

Однак, з моральної точки зору, співачка назвала поведінку артиста не зовсім коректною. Кароль зауважила, що репер Oxxxymiron, творчістю якого захоплюється ENLEO, є визнаним "іноагентом" у РФ, підтримував Україну та донатив на ЗСУ. Водночас у списках прослуховувань Микити виявили й інших російських артистів, таких як ЛСП і Markul, що викликало обурення в мережі.

"Правил він, по факту, не порушив. Але з моральної точки зору ситуація викликає запитання. Людей це тригерить, і це нормально, що вони реагують. Але вирішувати має оргкомітет. Як на мене, ENLEO виступив дуже сильно на прослуховуванні, і в нього є всі шанси пройти у фінал", — прокоментувала Кароль.

Також співачка нагадала, що лише з 2022 року повністю перейшла на виконання пісень українською мовою, хоча до цього співала російською, навіть після 2014 року. Попри критику, ENLEO залишається одним із претендентів на участь у "Євробаченні" та має підтримку Кароль завдяки своєму музичному потенціалу.

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