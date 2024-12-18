Дональд Трамп кардинально змінив зачіску (відео)

Знаменита зачіска Трампа, схожа на левову гриву, стала його фірмовим знаком і причиною домислів і насмішок. Після того як він постригся, у багатьох виникло здивування й нерозуміння такого кроку.

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Новообраний американський президент Дональд Трамп, якому залишилося до інавгурації трохи більше від місяця, перед новим приходом до Білого дому змінив свою зачіску. Він позбувся свого довгого волосся на потилиці, поставши у своєму гольф-клубі Trump International у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, з короткою стрижкою, пише Newsweek.

На кадрах, опублікованих на X (раніше Twitter) прихильником Трампа Майклом Солакевичем, волосся Трампа здається помітно коротшим, аніж зазвичай.

Така зміна зовнішнього вигляду — серйозний виклик з боку Трампа, знаменита зачіска якого, зі скуйовдженим волоссям з боків і згори, що створює враження лев'ячої гриви, була ключовим елементом його публічної персони та бренду, викликаючи як наслідування, так і глузування.

Зараз журналісти гадають, чи було це навмисним кроком, чи він просто на короткий час відмовився від своєї стандартної процедури догляду за волоссям.

Під час інтерв'ю у ФБР у травні 2022 року, пов'язаного з твердженнями про те, що Трамп неправильно поводився з секретними документами у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді після того, як залишив Білий дім, республіканця назвав його особистий помічник Волт Наута "збирачем" лаку для волосся. Справа призвела б до кримінальних звинувачень проти Трампа, але їх було знято в листопаді після того, як він був обраний на другий термін у Білому домі.

У червні 2019-го Трампа сфотографували з волоссям, яке було набагато плоскішим і більше зачесаним назад, ніж зазвичай, під час відвідування меморіального заходу в біблійній церкві Макліна у Відні, штат Вірджинія, на згадку про жертв стрілянини у Вірджинія-Біч 31 травня. Хоча це привернуло багато уваги в соціальних мережах, у наступні дні він швидко повернувся до своєї стандартної зачіски.

Дональд Трамп у церкві Макліна у Відні, штат Вірджинія, червень 2019 року Фото: Getty

Республіканця неодноразово підозрювали в тому, що він носить перуку, проте він спростовував ці домисли.

"Як усі знають, але ненависники і невдахи відмовляються визнавати, я не ношу "перуку". Моє волосся може бути неідеальним, але воно моє", — заявляв політик.

В інтерв'ю Rolling Stone 2011 року Трамп пояснив, що він не зачісує своє волосся вперед.

"Насправді в мене непогана лінія росту волосся. Якщо подумати, то вона непогана. Я маю на увазі, що мене багато хто хвалить за зачіски. Але це не зовсім зачіси. Це ніби трохи вперед і назад. Я зачісую їх однаково вже багато років. Одне й те саме, щоразу", — сказав він.

Минулого року пластичний хірург Гері Лінков припустив, що Трамп міг зробити п'ять пересадок волосся протягом свого життя, проте підтвердження цього немає.

Еволюція зачіски Дональда Трампа

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп став "Людиною року 2024" за версією Time.