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Дональд Трамп стал "Человеком года 2024" по версии Time (фото)

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Фото: TIME | Дональд Трамп

В 2023 году "Человеком года" стала певица Тейлор Свифт. А в 2022 — Владимир Зеленский и "дух украинцев".

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Во второй раз избранный президент США Дональд Трамп стал "Человеком года" по версии журнала Time.

Политик, бизнесмен и телевизионный деятель украсил свежую обложку известного издания.

"Политическое перерождение Трампа не имеет себе равных в американской истории", — отметили журналисты.

В частности, они припомнили, что первая каденция Трампа закончилась "позором", а попытки отменить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий США.

"Большинство партийных чиновников избегали его, когда он объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года во время многочисленных уголовных расследований. Чуть больше чем через год Трамп очистил поле республиканцев, получив одни из самых быстрых президентских праймериз в истории", — пишет Time.

На обложке журнала Дональд Трамп позирует в деловом костюме с белой рубашкой и ярким галстуком.

Дональд Трамп

Также Трамп стал первым экс-президентом, осужденным за преступление. Впрочем, этот факт не сильно ослабил его поддержку.

А в июле 2024 года на митинге в штате Пенсильвания политик пережил покушение.

Кто еще был в шорт-листе Time

"Человеком года" могли стать принцесса Уэльская Кейт, вице-президент США Камала Харрис, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, российская оппозиционерка Юлия Навальная, бизнесмен-миллиардер Илон Маск, подкастер Джо Роган и магнат Meta Марк Цукерберг.

Напомним, в 2022 Владимир Зеленский и "дух украинцев" победили в номинации "Человек года".

Также Фокус писал о Тейлор Свифт — "Человеке года 2023".