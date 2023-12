Американская мечта Тейлор Свифт: как дочь брокера и домохозяйки стала самой известной певицей в мире

Тейлор Свифт — певица с мировым именем. Пожалуй, нет ни одного человека в мире, который хотя бы раз в жизни не сталкивался с именем этой звездной персоны.

Related video

33-летняя певица за 15 лет своей карьеры смогла достичь неслыханного триумфа. В ее послужном списке около 300 наград, 12 наград Грэмми, а в этом году ее имя по версии журнала Time заняло почетную строчку Человек года.

Невозможно в медийном пространстве избежать имени Тейлор Свифт. Ее песни звучат на всех музыкальных платформах, под них снимают видео в инстаграм и тик-ток.

И хотя фанаты пристально следят за ее жизнью, сама же певица, вместе со своей командой выстроила множество интригующих фактов вокруг себя.

Тейлор Свифт в списке немногих звезд, которые смогли построить миллиардное состояние на создании музыки.

Ходят слухи, что именно Тейлор Свифт будет одной из ключевых персон в истории Америки, которая будет иметь колоссальное влияние на выборах президента США.

Поэтому давайте разбираться, кто же она Тейлор Свифт.

Известно, что первые свои альбомы она выпустила с лейблом Big Machine Records. Всего их было 6. Сейчас певица пытается отвоевать права на каждую из песен, которые были в этих альбомах. Сейчас она активно занимается перезаписью песен. Так, в 2021 году Тейлор перевыпустила такие песни Fearless (Taylor's Version), Red (Taylor's Version), Speak Now (Taylor's Version), а недавно она презентовала "1989" (Taylor's Version).

Тейлор Свифт

Первый студийный альбом Тейлор в стиле кантри-поп был презентован в 2006 году и получил название Taylor Swift. По информации, которой делилась певица, он был написан о ее подростковой жизни и наблюдениях за другими людьми. Тематика песен, которые доминируют в альбоме — это истории дружбы, неразделенной любви. Как и у каждой звезды не все треки певицы набрали популярность. Среди самых известных песен этого альбома — Tim McGraw, Teardrops on My Guitar, Our Song, Picture to Burn и Should've Said No.

Образ тогдашней Свифт очень импонировал молодой аудитории, преимущественно подросткам, которые в ее образе видели себя. Тогда она имела легкий образ, который нравился ее сверстникам, которые уже сходили с ума от ее песен. На концерты Тейлор надевала сарафаны, ковбойские сапоги, всегда держала гитару в руках, а волосы фанатов всегда были кудрявыми.

Известно, что в 2022 году по версии журнала Rolling Stone альбом занял 32 место в списке "100 лучших дебютных альбомов всех времен". Известно, что в то время удалось продать более 6,7 млн экземпляров альбома.

Fearless

Fearless — стал вторым альбомом Тейлор Свифт. Его певица презентовала в 2008 году. В нем певица исполнила 13 новых музыкальных композиций. Уже через год дополнила альбом еще 6 треками. Этот альбом стал одним из самых приказных. В нем Свифт исполняет романтические песни о любви, где появляются образы белых лошадей, принцесс, романтических поцелуев под дождем.

Так, одна из популярных песен этого альбома "Love Story", олицетворяет шекспировскую повесть о "Ромео и Джульетте".

Еще один сингл под названием You Belong With Me в которой рассказывается история любви девушки к ее другу. Именно эта песня принесла певице немало наград. Также отдельно видеоработа на эту песню получила награду в номинации "Лучшее женское видео" на MTV Video Music Awards.

На награждении произошла неприятная ситуация, тогда на сцену вышел рэпер Канье Уэст и перебил речь Тейлор, которая получала статуэтку. Все потому, что он считал, что эта награда должна принадлежать Бейонсе с песней и видеоработой Single Ladies (Put a Ring on It).

Уже впоследствии Тейлор в одной из своих песен опишет конфликт с Уэстом.

Тогда Тейлор продолжила быть милой подростковой певицей, которая сменила ковбойский стиль на более женственный и элегантный — платья с блестками и бальные костюмы.

Именно в этот период певица начала писать на руке свою счастливую цифру 13.

Стоит отметить, что альбом Fearless можно уверенно назвать самым выдающимся среди всех кантри-альбомов в истории США. Именно он принес певице первую награду "Грэмми".

Говорите сейчас

Третий альбом Свифт записала уже в более взрослом возрасте. Он получил название Speak Now. В нем все еще можно услышать кантри-звучание, но музыка третьего альбома имеет акцент на поп-ритмы. Образы певицы на сцене продолжали быть довольно повседневными, а вот редкие выходы на красную дорожку все же становились более гламурными.

Сама певица не обсуждает, кому посвящены песни в ее альбомах. Однако, в одном из интервью рассказала, что песня Innocent написана именно о том конфликте с Канье Уэстом.

Также в альбоме прослеживаются песни о ее отношениях с мамой, и некоторыми мужчинами.

Red

Четвертый альбом певицы появился на свет в 2012 году. В него вошли новые песни певицы с новыми жанрами. Тогда певица запомнилась винтажными образами, надевала шорты с высокой талией, шляпы, платья из 50-х годов. Кроме этого, она носила красную помаду и имела прическу с челкой.

Одна из самых известных песен этого альбома All Too Well. Она также считается одной из лучших песен певицы за все годы. Поклонники певицы подозревают, что посвящена она отношениям с актером Джейком Джилленголом. Как рассказывала певица, оригинальная версия песни звучит более 10 минут. Уже в 2021 году вышла полная версия известного хита.

1989

В 2014 году певица начала работу над своим пятым студийным альбомом "1989". Это первый полноценный сборник певицы в жанре поп. Известно, что он стал одним из самых продаваемых альбомов — более 11 миллионов экземпляров. Именно альбом "1989" принес Свифт еще одну "Грэмми".

В альбом попало немало хитов, которые до сих пор прославляют певицу: Wildest Dreams, Out Of The Woods, Welcome to New York, Shake It Off, Bad Blood, Blank Space, Style.

Репутация

Шестой альбом певицы уже ближе к тому, что Тейлор делает сейчас. Созданный в 2017-2018 годах. Накануне создания нового альбома певица исчезла на год из публичного пространства все из-за скандала с Ким Кардашьян и Канье Уэстом.

Тогда на Свифт лилась волна хейта, из-за вероятной лжи певицы. Если коротко, Канье спел песню Famous, в которой упомянул имя Свифт и заявил, что она стала популярной благодаря ему. Впоследствии Тейлор заявила, что не давала согласия упоминать ее имя. Однако жена Канье Ким Кардашьян слила в сеть аудиозапись на которой опровергла слова певицы. Тейлор сложно перенесла конфликтную ситуацию и хейт, который полился на нее.

Именно поэтому новый альбом после возвращения был одним из самых агрессивных в репертуаре певицы.

Среди известных композиций End Game, Ready for It?, Delicate, Gorgeous, Don't Blame Me.

Любовник

Уже в 2019-2020 году мир увидел седьмой альбом Тейлор. Он стал одним из самых ярких ее сборников.

Именно с этим альбомом Тейлор хотела отправиться в мировое турне, однако ее планы изменила пандемия коронавируса. Хитами из этого альбома стали песни "Me!" (вместе с Брэндоном Ури из Panic! at the Disco), You Need To Calm Down, The Man, Lover.

Фольклор и Эвермор

Пандемия в мире дала время певице поработать над новым альбомом. Именно в него вошли новые версии старых песен. За альбом Folklore Тейлор снова получила "Грэмми"

Полночь

Последние студийный альбом Тейлор называется Midnights, был презентован в 2022 году. О современной артистке. Его продвижение певица начала со всех возможных социальных сетей.

Немалый фурор Тейлор Свифт произвела со своим мировым турне в 2023 году под названием The Eras Tour.

Стоит отметить, что тематика певицы довольно банальна, однако она задевает слушателей. Как и большинство звезд она поет о любви, дружбе, отношениях с собой, отношениях с семьей и отношениях с обществом.

Хотя публично певица не рассказывает подробностей личной жизни, поклонники в каждой песне ищут намеки, которые она им дает.

Стоит отметить, что мировой концертный тур The Eras Tour стал насколько успешным, что певица решила презентовать фильм-концерт, который был записан в Лос-Анджелесе. Известно, что фильм-концерт сталсамым кассовым в истории этого жанра.

Ныне Тейлор Свифт одна из самый узнаваемый лиц мире, которую невозможно любить или ненавидеть.

Напомним, самая богатая женщина-музыкант в истории США: топ-5 знаменитых хитов Тейлор Свифт.