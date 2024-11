"Откровенный грабеж": фанаты группы Linkin Park разъярены стоимостью билетов на Уэмбли

Стоимость билетов в премиум фанзону обойдутся в почти 300 фунтов, во вторую — в 110, а сидячие места на трибунах — около 90 фунтов. Британцы называют такие цены вымогательскими.

Легендарная американская группа Linkin Park планирует провести выступление на стадионе Уэмбли в Лондоне, которое состоится летом 2025 года. Однако британцы были шокированы от того, какова стоимость билетов на грядущий концерт после начала их продажи, пишет британский таблоид The Sun.

Журналисты нашли на одном из форумов на платформе Reddit оживленное обсуждение жителей Туманного Альбиона о том, сколько нужно будет потратить средств, чтобы попасть на концерт группы. Юзеры откровенно обсуждали ценовую политику на билеты, и указали цены.

Один из фанов написал, что билеты в премиум зону, которая расположена к сцене, будут стоить 300 фунтов (15,7 тыс. грн). Стоимость входа во вторую фанзону обойдется в 110 фунтов (почти 5740 грн), а самые дешевые билеты на стадионе в зоне мест для сидения будут стоить 85-90 фунтов (4,7 тыс. грн).

Пользователи были "шокированы" такими ценами и писали, что откровенно не понимают, за что придется платить такие бешеные деньги. Один из пользователей честно признался, что не пожалел бы денег на то, чтобы сходить на шоу, однако "цены на билеты становятся просто сумасшедшими".

Другой юзер написал, что был настроен съездить, однако заплатить триста фунтов за два билета, "учитывая дорогу и ночевку перед концертом" заставили его отказаться от этой идеи.

Еще один пользователь убежден, что такие цены "просто неподъемные" для него, и он отказался покупать билеты. К его мнению присоединился еще один юзер, который говорит, что планировал купить три билета на выступление на Уэмбли.

"450 фунтов за три билета? Ей Богу, я лучше рискну и буду надеяться, что они выступят на Download Festival — это явно будет полезнее, чем тратить средства в никуда", — честно признается пользователь.

Возвращение Linkin Park: что известно

6 сентября группа Linkin Park вернулась к творческой деятельности после паузы связанной со смертью предыдущего вокалиста Честера Беннигнтона. В этот день группа дала концерт для фанклуба, на котором были презентованы как старые хиты, так и новый материал. В команде произошли несколько изменений: на место ударника Роба Бурдона пришел Колин Бриттен, а место вокалиста группы заняла певица из группы Dead Sara Эмили Армстронг.

14 ноября группа выпустила третий клип на песню "Two Faced" с нового альбома From Zero. Главным лейтмотивом песни и клипа является вопрос отношений и поиска ответов на вопрос, возможно ли осознать, что вы не на одной волне со своим партнером, и вина, скорее всего, ляжет на него.

На следующий день, 15 ноября, на музыкальных платформах появился весь альбом From Zero, после которого группа объявила мировой тур в ее поддержку в ряде стран мира. Сейчас самым прослушиваемым треком из альбома является The Emptiness Machine, который набрал более 270 млн прослушиваний на Spotify.