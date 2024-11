Группа Linkin Park выпустила первый клипна песню "Two Faced" в новом составе (видео)

"Two Faced" – сингл, который вошел в первый за семь лет альбом коллектива за семь лет под названием "From Zero". Linkin Park вернулись на сцену с новой солисткой Эмили Армстронг.

Американская рок-группа Linkin Park, новой солисткой которого стала Эмили Армстрог, заменив покойного Честера Беннингтона, выпустила клип на хард-роковый сингл "Two Faced" из первого за несколько лет альбома под названием "From Zero". Его релиз назначен на 15 ноября, пишет Loudwire.

Как и многие песни Linkin Park, "Two-Faced" углубляется в тему отношений. В этом случае речь идет о том, чтобы осознать, что вы, возможно, не на одной волне со своим партнером, и вина, скорее всего, ляжет на него.

Клип на песню "Two Faced"

"В прошлый раз я висел на волоске / Пытаясь сказать, что я не такой, но я влип по уши / Вот тогда я понял, к чему это привело / Начиная понимать, что ты поставил меня за край", — поет Майк Шинода в какой-то момент.

В свою очередь тоска Эмили Армстронг по сложившейся ситуации чувствуется через ее мощный вокал. Повторение строки "Я не слышу, как думаю сама" завершается громким "Перестань кричать на меня", которое ощущается столь же мощным, как и заявление Честера Беннингтона "Заткнись, когда я говорю с тобой".

Пластинка "From Zero" знаменует собой общее возвращение группы после их альбома 2017 года "One More Light". Работа продемонстрирует следующую главу группы с Эмили Армстронг и новым барабанщиком Колином Бриттеном.

Кроме альбома, участники группы уже сообщили о мировом турне в 2025 году. Linkin Park охватит концертами Северную Америку, Европу, Азию и Латинскую Америку с участием специальных гостей в определенные даты, включая Queens of the Stone Age, Spiritbox и AFI.

"Возвращение в тур было невероятным. Поддержка фанатов ошеломляет, и мы готовы распространить эту энергию еще дальше по всему миру. "From Zero" — это новая глава для нас, и мы так рады поделиться ею со всеми в большем масштабе", – сказал Шинода.

Ранее группа представила сингл "The Emptiness Machine". Он моментально стал мировым хитом, войдя в пятерку лучших в глобальном чарте Spotify. Песня заняла первое место как на Alternative, так и на Rock Radio, взлетела на первое место в чарте Billboard Alternative и Rock Airplay и проникла в Billboard Hot 100 на 21-е место.

Она набрала беспрецедентные для современной рок-песни цифры на DSP, собрав свыше 95 миллионов прослушиваний на Spotify и 28 миллионов просмотров на YouTube музыкального видео. Кроме того, Linkin Park только что достигли еще одной отметки, превысив 54 миллиона ежемесячных слушателей на Spotify и став "самой прослушиваемой рок-группой на платформе" и одним из "40 самых прослушиваемых артистов в мире на платформе".

Ранее Фокус писал, что сын Честера Беннингтона раскритиковал Linkin Park из-за новой солистки.