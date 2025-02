В Steam вышло обновление The Sims для современных компьютеров: какие впечатления игроков (видео)

Украинцы довольны обновлением The Sims Legacy Collection и The Sims 2 Legacy Collection, свидетельствуют отзывы на Steam. Впрочем, некоторые игроки просят вернуть деньги.

Related video

Компания Electric Art выпустила обновленную версию сверхпопулярной видеоигры-симулятора жизни The Sims Legacy Collection. Релиз вышел 31 января 2025 года и в течение трех дней собрал более тысячи рецензий. Усредненные реакции игроков — смешанные. О переиздании культовой игры The Sims и о впечатлениях поклонников рассказали на портале Gamerant.

The Sims и The Sims 2 Legacy Collections — официальный трейлер

The Sims — обновление игры-симулятора

The Sims Legacy Collection и The Sims 2 Legacy Collection — продукты студии Maxis и корпорации Electronic Arts. Первая версия видеоигры The Sims вышла в феврале 2000 года и ее считают самым успешным проектом в истории. В 2025 году культовую игру переделали — обновили The Sims и The Sims 2, чтобы графика и геймплей соответствовали возможностям современных компьютеров. Поклонники встретятся с известными персонажами, которые были в классической версии: с грабителем Джин, с клоуном Санни. Игроки и дальше могут создавать персонажей-симов, выбирать им внешность и характер, мастерить виртуальные дома, работать на виртуальной работе и дружить с виртуальными друзьями.

"В The Sims каждый игрок становится творцом собственной истории. От карьерного роста до романтических отношений, от дружбы до вражды — все это зависит от вас", — напомнили на портале основные правила культовой игры.

Системные требования для The Sims Legacy Collection:

операционная система — Windows 10;

оперативная память — 4 ГБ;

свободное место на диске — 17 ГБ;

возможные видеокарты — NVIDIA GTX 600, AMD Radeon HD 7000, Intel HD Graphics 620;

возможные процессоры — i3 3220, Ryzen 3 1200, AMD FX6300.

Цена в Украине за The Sims Legacy Collection и The Sims 2 Legacy Collection — базовая версия 699 и 799 грн (соответственно), расширенная — 999 грн.

The Sims — отзывы

На Steam можно почитать отзывы на обновленные версии The Sims. Одни пользователи писали, что радуются новым возможностям любимых видеоигр, в которые играют уже 25 лет. При этом отмечают, что почувствовали ностальгию и им приятно окунуться в атмосферу реалистично воспроизведенных прошлых времен. Между тем другие жаловались на сбои и ошибки и сообщили, что требовали возврата средств. Один игрок отметил, что потерял Сима после восьми часов игры. Другой — о сбое при попытке создать виртуальный дом и виртуальную семью.

Gamerant проанализировали отзывы на обновленные версии The Sims на портале Steam. Выяснилось, что The Sims Legacy Collection имеет рейтинг "Преимущественно положительный", тогда как The Sims 2 Legacy Collection — "Смешанный". Также есть разница в количестве игроков, которые одновременно запускают игру: пять тысяч против двух тысяч. Некоторые заметили, что обновление "жалкое" и похоже на компиляцию другой видоигры. Между тем украинские поклонники просили авторов The Sims добавить украинский язык.

The Sims — отзывы украинцев об обновлении игры-симулятора Фото: Скриншот The Sims — критические отзывы Фото: Скриншот

Отметим, на Twitch-канале BreakthroughT1D сообщили о новой игре-симуляторе жизни под названием Proxi. Над ней работает геймдизайнер Уилл Райт. Согласно замыслу, искусственный интеллект сможет воспроизводить воспоминания реального человека, а игрок — создавать фантастические миры в соответствии со своими желаниями.

Напоминаем, в январе издание Liga.net рассказало о топ 5 видеоигр, которые появятся в 2025 году и могут стать соперниками, среди прочего, и для игры-симулятора The Sims.