Симулятор, ролевая игра или фантастическая стратегия: назвали топ 5 видеоигр 2025 года на Steam

Главный герой топ-видеоигры 2025 года может быть пастухом, который превратится в рыцаря-тамплиера. Кроме того, возможна роль миротворца или негодяя, рассказали на портале Steam.

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Разработчики видеоигр подготовили серию новинок Steam на 2025 год, разнообразных по вселенным, где будут происходить события, и по персонажам, которые там будут действовать. Поклонники смогут оказаться на фантастических Живых Островах, в средневековой Европе, во Франции. Кто-то больше будет применять меч, кто-то — хитрость и ум. Об основных новинках в видеоиграх 2025 года рассказали на портале Liga.net.

На портале создали коллекцию из топ 5 видеоигр, которые выйдут в 2025 году и, вероятно, понравятся поклонникам. Отмечается, что новинки могут стать мощными конкурентами симулятора жизни Sims, ролевой видеоигре Skyrim и научно-фантастической стратегии StarCraft. Из топ 5 можно узнать, какие требования к компьютерам, жанр и описание мира. Во всех новинках нет украинского языка.

Топ 5 видеоигр 2025 года — список

Avowed - это фэнтезийная ролевая видеоигра, которая выйдет 18 февраля 2025 года. События разворачиваются в вымышленном мире Eora. Главный герой — посланник из страны Аедиру, которого отправили на Живые Острова, чтобы отыскать причины чумы. Во время расследования персонаж переживет захватывающие приключения, рассказывается на портале Steam. При этом ему придется применять мечи, заклинания, ружья, щиты, луки. Рядом будут стоять спутники, наемники и волшебники, которые будут иметь собственный набор волшебных способностей и оружия. Для запуска видеоигры понадобится видеокарта AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080, DirectX версии 12, место на диске 75 GB, оперативной памяти 16 ГБ. Стоимость 1 999 грн за Standard Edition и 2 499 грн за Premium Edition.

Топ 5 видеоигр 2025 года — тизер Avowed

InZOI — игра-симулятор, в которой игрок может изменить любую часть своей жизни. Например, как и в реальной жизни, придется искать работу, налаживать отношения, контактировать с окружающими. Авторы игры придумали реалистичных персонажей, которым предложат справиться с самыми неожиданными событиями вымышленной жизни. Игрок сможет подстроить героя по своему вкусу: выбрать любую внешность, одежду, дом и даже дороги, которые проходят рядом с собственностью, рассказывается на портале Steam. Дата выхода — 28 марта 2025 года. Для запуска видеоигры понадобятся такие же характеристики системы, как для предыдущей. Стоимость на Steam не указана.

Топ 5 видеоигр 2025 года — тизер InZOI

Tempest Rising — это классическая боевая стратегия, в которой создано три фракции с различными подходами к экономике и войне. Игроки будут действовать в мире с альтернативной историей, им придется противостоять разным соперникам, используя различные стратегии для победы. Главный герой — либо командир миротворцев Глобальных Сил Обороны или боец Династии Бури. Его ожидают две кампании по 11 миссий, при чем придется захватывать волшебные лианы Бури, которые растут на Земле, рассказали на портале. Дата выхода — 24 апреля 2025 года. Для запуска видеоигры понадобятся 8 ГБ оперативной памяти и 30 ГБ свободного места. Стоимость — 849 грн или 1 099 грн (за Deluxe Edition).

Топ 5 видеоигр 2025 года — тизер Tempest Rising

Clair Obscur: Expedition 33 — пошаговая ролевая игра, события которой происходят во Франции. Угроза для главного героя — волшебная Художница, которая каждый раз, когда просыпается, пишет какую-то дату. И после этого умирают люди, чей возраст совпадает с написанным. Главная задача персонажа — отправиться в экспедицию, во время которой он уничтожит Художницу, говорится в описании на Steam. Дата выхода — 24 апреля 2025 года. Для запуска видеоигры понадобятся 8-16 ГБ оперативной памяти и 55 ГБ свободного места. Стоимость — 1 349 грн или 1 619 грн (за Deluxe Edition).

Топ 5 видеоигр 2025 года — тизер Clair Obscur: Expedition 33

Bogdan's Cross — приключенческая видеоигра, события которой происходят во время Крестовых походов. Главный герой — мальчик Богдан, который переживает головокружительные приключения и превращается в тамплиера, члена рыцарско-монашеского ордена. Авторы надеются, что игрокам понравятся моменты трансформации в душе персонажа и приключения, которые ему придется пережить. Дата выхода — 2025 год (более точных данных нет). Для запуска видеоигры понадобятся 4-8 ГБ оперативной памяти и 12 ГБ свободного места. Стоимость — не указана.

Топ 5 видеоигр 2025 года — тизер Bogdan "s Cross

Отметим, 14 января создатели видеоигры во вселенной Ведьмака показали тизер новой части игры. Игра называется The Blood of Dawnwalker. Главный герой — получеловек-полувампир, которому придется решать, кем он является на самом деле, спасая важных для него людей.

Напоминаем, 21 января Фокус писал о польской компании, которая собрала сумму, необходимую для выхода игры Chernobylite 2: авторы рассказали, чем интересна новинка 2025 года.