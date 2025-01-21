Постапокалиптическая игра Chernobylite 2 собрала необходимую сумму на Kickstarter: детали (видео)

Поклонники игры Chernobylite 2 Exclusion Zone получат новые уникальные возможности для ближнего боя, пообещали разработчики Farm 51.

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Польская компания The Farm 51 объявила сбор средств на реализацию нового проекта — постапокалиптической игры Chernobylite 2 Exclusion Zone. Люди откликнулись на просьбу разработчиков. В течение четырех дней собрали необходимую сумму — почти 100 тыс. долл. После этого поклонники не остановились, а продолжили присылать деньги. На видеоанонсе можно увидеть украинский Чернобыль, в котором происходят приключения с главным персонажем игры. Детали сбора средств размещены на портале Kickstarter, на котором ищут финансирование для творческих и ИТ-проектов.

Chernobylite 2 Exclusion Zone — тизер видеоигры

На портале указано, что The Farm 51 для разработки Chernobylite 2 Exclusion Zone нуждалась в 98 704 долл. Нужную сумму собрали в течение четырех дней, но пожертвования продолжаются. На момент публикации новости программистам "накидали" 129 921 долл.

Chernobylite 2 Exclusion Zone — как собирали деньги на видеоигру Фото: Скриншот

Chernobylite 2 Exclusion Zone — подробности игры

На портале The Farm 51 можно узнать интересные детали о Chernobylite 2 Exclusion Zone. Прежде всего указано, что ее планируют выпустить в 2025 году. Игра станет продолжением предыдущего релиза Chernobylite. Рассказывается, что игроки окажутся в открытом мире, который смогут свободно исследовать. В этом мире в результате катастрофы появился высокоэнергетический материал Chernobylite, который изменил и людей, и окружающую среду. Главный герой будет искать залежи этого вещества. При этом ему придется вступать в ближний бой, убивать ужасных монстров, объединяться с компаньонами для совместного преодоления опасности, объясняется на портале.

Авторы видеоигры отметили, что планируют добавить возможность боевого режима от первого лица. Также они объяснили, что у игроков будут не только ружья, а, например, и мачете, и мечи, и другие неожиданные предметы. Новый режим уже испытали: результаты — показали на скриншотах.

Chernobylite 2 Exclusion Zone — скриншот боевого режима Фото: Скриншот

Также программисты рассказали о важных деталях. Игра — для консоли и компьютера. Язык — английский и украинский (с субтитрами на 11 языках, русский есть). Дата готовности — осень 2025 года.

"Спасибо за поддержку нашей кампании и помощь в улучшении Chernobylite 2 с помощью боевого режима от первого лица. В дополнение к этому, поскольку уже достигнуты значительные цели, мы добавим настройки оружия в арсенал инструментов, которые вы можете использовать во время путешествия в Зону отчуждения", — написали разработчики.

Отметим, Фокус писал о видеоигре в мире Ведьмака, которую выпускают польские разработчики Rebel Wolves. Игра называется The Blood of Dawnwalker: главный герой живет в Средневековой Европе, в которой пытаются захватить власть настоящие вампиры.

Напоминаем, в конце 2024 года украинские программисты выпустили продолжение видеоигры S.T.A.L.K.E.R, которая объединяет мир Чернобыльской зоны и книги "Пикник на обочине" братьев Стругацких.