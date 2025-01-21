Постапокаліптична гра Chernobylite 2 зібрала необхідну суму на Kickstarter: деталі (відео)

Шанувальники гри Chernobylite 2 Exclusion Zone отримають нові унікальні можливості для ближнього бою, пообіцяли розробники Farm 51.

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Польська компанія The Farm 51 оголосила збір коштів на реалізацію нового проєкту — постапокаліптичної гри Chernobylite 2 Exclusion Zone. Люди відгукнулись на прохання розробників. Протягом чотирьох днів зібрали необхідну суму — майже 100 тис. дол. Після цього шанувальники не спинились, а продовжили надсилати гроші. На відеоанонсі можна побачити український Чорнобиль, в якому відбуваються пригоди з головним персонажем гри. Деталі збору коштів розміщені на порталі Kickstarter, на якому шукають фінансування для творчих та ІТ-проєктів.

Chernobylite 2 Exclusion Zone - тизер відеогри

На порталі вказано, що The Farm 51 на розробку Chernobylite 2 Exclusion Zone потребувала 98 704 дол. Потрібну суму зібрали протягом чотирьох днів, але пожертви продовжуються. На момент публікації новини програмістам "накидали" 129 921 дол.

Chernobylite 2 Exclusion Zone - як збирали гроші на відеогру Фото: Скриншот

Chernobylite 2 Exclusion Zone — подробиці гри

На порталі The Farm 51 можна дізнатись цікаві деталі про Chernobylite 2 Exclusion Zone. Найперше вказано, що її планують випустити у 2025 році. Гра стане продовженням попереднього релізу Chernobylite. Розповідається, що гравці опиняться у відкритому світі, який зможуть вільно досліджувати. У цьому світі внаслідок катастрофи з'явився високоенергетичний матеріал Chernobylite, який змінив і людей, і навколишнє середовище. Головний герой шукатиме поклади цієї речовини. При цьому йому доведеться вступати у ближній бій, убивати жахливих монстрів, об'єднуватись з компаньйонами для спільного долання небезпеки, пояснюється на порталі.

Автори відеогри зауважили, що планують додати можливість бойового режиму від першої особи. Також вони пояснили, що у гравців будуть не лише рушниці, а, наприклад, і мачете, і мечі, та інші неочікувані предмети. Новий режим вже випробували: результати — показали на скриншотах.

Chernobylite 2 Exclusion Zone - скриншот бойового режиму Фото: Скриншот

Також програмісти розповіли про важливі деталі. Гра — для консолі та комп'ютера. Мова — англійська та українська (з субтитрами на 11 мовах, російська є). Дата готовності — осінь 2025 року.

"Дякуємо за підтримку нашої кампанії та допомогу в покращенні Chernobylite 2 за допомогою бойового режиму від першої особи. На додаток до цього, оскільки вже досягнуто значних цілей, ми додамо налаштування зброї до арсеналу інструментів, які ви можете використовувати під час подорожі до Зони відчуження", — написали розробники.

Зазначимо, Фокус писав про відеогру у світі Відьмака, яку випускають польські розробники Rebel Wolves. Гра називається The Blood of Dawnwalker: головний герой живе у Середньовічній Європі, в якій намагаються захопити владу справжні вампіри.

Нагадуємо, наприкінці 2024 року українські програмісти випустили продовження відеогри S.T.A.L.K.E.R, яка об'єднує світ Чорнобильської зони та книги "Пікнік на узбіччі" братів Стругацьких.