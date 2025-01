"Абсолютно нова рольова сага": колишні розробники "Відьмака" показали тизер фентезі-гри (відео)

Незабаром прихильники відеоігор та любителі темного фентезі познайомлять з новим світом The Blood of Dawnwalker. У відеогрі будуть вампіри та головний герой, напівлюдина-напіввампір.

Студія Rebel Wolves показала тизер нової відеогри The Blood of Dawnwalker, події якої відбуватимуться у Середньовічній Європі. Головному герою Коену будуть простояти вампіри та інші моторошні істоти. Щоб перемогти, Коену доведеться обирати між людським та вампірським єством. Про деталі нової фентезійної історії ідеться у відео в YouTube-каналі компанії BANDAI NAMCO Europe.

Під відео вказано, що розробники Rebel Wolves створили відеогру The Blood of Dawnwalker. The Blood of Dawnwalker — це однокористувацька рольова сага у стилістиці темного фентезі. Обіцяють, що гравцям сподобається відкритий світ, у якому акцент зробили на історії. Гра створена на ігровому рушії Unreal Engine 5 для комп'ютерів, PlayStation 5 і Xbox X|S. Головний герой — Коен, або Dawnwalker, який "торує межу між світом дня та царством ночі". Згідно з описом, Коен — напівлюдина-напіввампір, який займатиметься порятунком "тих, кого любить".

"Зіткніться зі своїми ворогами — будь-то люди, монстри чи сам годинник, який цокає. Але пам’ятайте – справжнє зло може грітися в сонячному світлі, а найвірніші союзники можуть ховатися під покровом ночі", — пропонують людям, які вирішать приєднатись до The Blood of Dawnwalker.

Відеогра The Blood of Dawnwalker — деталі

У короткому тизері можна побачити натяк на історію, до якої незабаром долучаться гравці. Перші кадри показують персонажа, який посеред ночі несе за плечима якийсь клунок. Згодом з'ясовується, що це дівчина, яку він намагається врятувати від якоїсь небезпеки. Тим часом персонаж потрапляє в засідку: його оточують озброєна група чоловіків і хоче вбити. У останній момент, коли йому готуються відтяти голову, на банду кидаються невідомі кровожерливі істоти. Вони роздирають усіх присутніх, крім персонажа та дівчини. Ватажок вампірів говорить, що він і життя, і смерть, і все, що "між ними". На інших кадрах бачимо сутички, бої, істот, схожих на драконів та павуків одночасно.

Відеогра The Blood of Dawnwalker — головний вампір Фото: Скриншот Відеогра The Blood of Dawnwalker — моторошна істота Фото: Скриншот

Розробники вказали, що події гри у стилістиці темного фентезі, відбуваються у 1347 році в Карпатах. Окремо наголошується, що над створення працювали автори "Відьмака 3".

На порталі розповіли деякі деталі історії. Пояснюється, що події розгортають в 14 столітті у Середньовічній Європі, залитій кров'ю. На волю вириваються вампіри, які хочуть свободи та влади, та інші моторошні нічні істоти. Тим часом головний герой Коен буде змушений вибирати, чи лишиться він людиною, чи стане втіленням зла, анонсували автори відеогри.

