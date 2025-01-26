Симулятор, рольова гра чи фантастична стратегія: назвали топ 5 відеоігор 2025 року на Steam

Головний герой топвідеогри 2025 року може бути пастухом, який перетвориться у лицаря-тамплієра. Крім того, можлива роль миротворця або негідника, розповіли на порталі Steam.

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Розробники відеоігор підготували серію новинок Steam на 2025 рік, різноманітних за всесвітами, де відбуватимуть події, та за персонажами, які там діятимуть. Шанувальники зможуть опинитись на фантастичних Живих Островах, у середньовічній Європі, у Франції. Хтось більше застосовуватиме меч, хтось — хитрість та розум. Про основні новинки в відеоіграх 2025 року розповіли на порталі Liga.net.

На порталі створили колекцію з топ 5 відеоігор, які вийдуть у 2025 році і, ймовірно, сподобаються шанувальникам. Зауважується, що новинки можуть стати потужними конкурентами симулятора життя Sims, рольовій відеогрі Skyrim та науково-фантастичній стратегії StarCraft. З топ 5 можна дізнатись, які вимоги до комп'ютерів, жанр та опис світу. В усіх новинках немає української мови.

Топ 5 відеоігор 2025 року — список

Avowed — це фентезійна рольова відеогра, яка вийде 18 лютого 2025 року. Події розгортаються у вигаданому світі Eora. Головний герой — посланець з країни Аедіру, якого відправили на Живі Острови, щоб відшукати причини чуми. Під час розслідування персонаж переживе захопливі пригоди, розповідається на порталі Steam. При цьому йому доведеться застосовувати мечі, заклинання, рушниці, щити, луки. Поруч стоятимуть супутники, найманці та чарівники, які матимуть власний набір чарівних здібностей та зброї. Для запуску відеогри знадобиться відеокарта AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080, DirectX версії 12, місце на диску 75 GB, оперативної пам'яті 16 ГБ. Вартість 1 999 грн за Standard Edition та 2 499 грн за Premium Edition.

Топ 5 відеоігор 2025 - тизер Avowed

InZOI — гра-симулятор, у якій гравець може змінити будь-яку частину свого життя. Наприклад, як і в реальному житті, доведеться шукати роботу, налагоджувати стосунки, контактувати з оточуючими. Автори гри вигадали реалістичних персонажів, яким запропонують впоратись з найнеочікуванішими подіями вигаданого життя. Гравець зможе підлаштувати героя до свого смаку: обрати будь-яку зовнішність, одяг, дім і навіть дороги, які проходять поруч з власністю, розповідається на порталі Steam. Дата виходу — 28 березня 2025 року. Для запуску відеогри знадобляться такі ж характеристики системи, як для попередньої. Вартість на Steam не вказана.

Топ 5 відеоігор 2025 - тизер InZOI

Tempest Rising — це класична бойова стратегія, у якій створено три фракції з різними підходами до економіки та війни. Гравці діятимуть у світі з альтернативною історією, їм доведеться протистояти різним суперникам, використовуючи різні стратегії для перемоги. Головний герой — або командир миротворців Глобальних Сил Оборони або боєць Династії Бурі. Його очікують дві кампанії по 11 місій, при чому доведеться захоплювати чарівні ліани Бурі, які ростуть на Землі, розповіли на порталі. Дата виходу — 24 квітня 2025 року. Для запуску відеогри знадобляться 8 ГБ оперативної пам'яті та 30 ГБ вільного місця. Вартість — 849 грн або 1 099 грн (за Deluxe Edition).

Топ 5 відеоігор 2025 - тизер Tempest Rising

Clair Obscur: Expedition 33 — покрокова рольова гра, події якої відбуваються у Франції. Загроза для головного героя — чарівна Художниця, яка щоразу, коли прокидається, пише якусь дату. І після цього помирають люди, чий вік співпадає з написаним. Головне завдання персонажа — вирушити в експедицію, під час якої він знищить Художницю, ідеться у описі на Steam. Дата виходу — 24 квітня 2025 року. Для запуску відеогри знадобляться 8-16 ГБ оперативної пам'яті та 55 ГБ вільного місця. Вартість — 1 349 грн або 1 619 грн (за Deluxe Edition).

Топ 5 відеоігор 2025 - тизер Clair Obscur: Expedition 33

Bogdan’s Cross — пригодницька відеогра, події якої відбуваються під час Хрестових походів. Головний герой — хлопчик Богдан, який переживає карколомні пригоди та перетворюється у тамплієра, члена лицарсько-чернечого ордену. Автори сподіваються, що гравцям сподобаються моменти трансформації в душі персонажа та пригоди, які йому доведеться пережити. Дата виходу — 2025 рік (точніших даних немає). Для запуску відеогри знадобляться 4-8 ГБ оперативної пам'яті та 12 ГБ вільного місця. Вартість — не вказана.

Топ 5 відеоігор 2025 - тизер Bogdan"s Cross

Зазначимо, 14 січня творці відеогри у всесвіті Відьмака показали тизер нової частини гри. Гра називається The Blood of Dawnwalker. Головний герой — напівлюдина-напіввампір, якому доведеться вирішувати, ким він є насправді, рятуючи важливих для нього людей.

Нагадуємо, 21 січня Фокус писав про польську компанію, яка зібрала суму, необхідну для виходу гри Chernobylite 2: автори розповіли, чим цікава новинка 2025 року.