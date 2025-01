У що пограти: названо найпопулярніші ігри в Steam

Попри широкий вибір серед нових релізів, гравці воліють повертатися до своїх старих фаворитів.

2025 рік обіцяє бути щедрим на нові релізи ігор, серед яких такі довгоочікувані як Assassin's Creed Shadows, Avowed, Civilization VII і безліч інших, пише Insider Gaming.

Попри широкий вибір серед нових ігор, включно з минулим 2024 роком, гравці продовжують повертатися до своїх старих фаворитів. Наприклад, шутер Counter-Strike 2, випущений ще у 2023 році, зберігає лідируючі позиції в онлайн-сервісі Steam.

Зазначається, що рейтинги постійно змінюються, і графіки можуть мати інакший вигляд уже за кілька хвилин. Проте, очевидні світові лідери рейтингів у Steam змінюються не так часто:

Counter-Strike 2 — 1,4 мільйона; PUBG: Battlegrounds — 707 500; Dota 2 — 702 000; Marvel Rivals — 466 000; Path of Exile 2 — 290 000; Grand Theft Auto V — 194 000; Naraka: Bladepoint — 178 000; Rust — 179 000; Wallpaper Engine — 134 000; Palworld — 133 000; Delta Force — 132 000; Apex Legends — 125 000; Stardew Valley — 116 000.

Не секрет, що 2024 рік був особливо вдалим для нових релізів відеоігор. Минулого року вийшли такі хіти, як Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Balatro, Astro Bot, The Outlast Trials, UFO 50, Animal Well тощо. І судячи з усього, новий 2025 рік збирається зберегти той самий темп.

Тільки в лютому очікується вихід таких ігор, як Kingdom Come: Deliverance II, Civilization VII, Assassin's Creed: Shadows, Avowed і Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.