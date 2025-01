Тисячі фанатів Mortal Kombat 1 кинулися шукати секретного персонажа Pink Floyd (відео)

Нещодавно в Mortal Kombat 1 був анонсований персонаж DLC Конан-варвар, який незабаром з'явиться в грі. Але тисячі фанатів схвильовані зовсім не появою нового бійця в грі: вони шукають секретного персонажа на ім'я Pink Floyd, пише IGN.

Геймери впевнені в тому, що разом із Конаном-варваром у грі з'явиться "пасхалка", на яку багато років натякали розробники гри.

Як відомо, Mortal Kombat відомий набором найрізноманітніших ніндзя, де Саб-Зіро — синій, Скорпіон — жовтий, Єрмак — червоний, а Рейн — фіолетовий. Але рожевого ніндзя не було в грі досі, і саме тут з'являється Pink Floyd.

Флойд — ім'я рожевого ніндзя, який, за чутками, захований десь у надрах Mortal Kombat 1. Керівник розробки NetherRealm Ед Бун вже неодноразово натякав фанатам про існування такого персонажа в грі. Ба більше, у 2023 році датамайнер Mortal Kombat TheThiny знайшов у файлах Mortal Kombat 1 текст, де згадувався персонаж на ім'я Флойд.

Нова хвиля чуток прокотилася після того, як нещодавно розробники показали ролик, що демонструє нового персонажа Конана-варвара. Фанати побачили, як під час ігрового процесу на екрані з'являється рожева іконка з написом Флойд, а на задньому плані звучить гітарний риф, схожий на творчість легендарного рок-гурту Pink Floyd.

More details about the secret Floyd Fight:

The Floyd Easter egg triggers randomly at any stage. Once the icon pops up it plays a Guitar Riff (Pink Floyd reference?).

I believe you have to do a certain action / challenge at that time.#MK1 #MortalKombat1 pic.twitter.com/bFGzCcbWp3