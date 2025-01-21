Тысячи фанатов Mortal Kombat 1 ринулись искать секретного персонажа Pink Floyd (видео)

Геймеры считают, что в игре спрятана "пасхалка" и намек на нее нашли на видео с новым DLC-персонажем Конаном Варваром.

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Недавно в Mortal Kombat 1 был анонсирован персонаж DLC Конан-варвар, который вскоре появится в игре. Но тысячи фанатов взволнованы совсем не появлением нового бойца в игре: они ищут секретного персонажа по имени Pink Floyd, пишет IGN.

Геймеры уверены в том, что вместе с Конаном-варваром в игре появится "пасхалка", на которую многие годы намекали разработчики игры.

Как известно, Mortal Kombat известен набором самых разнообразных ниндзя, где Саб-Зиро – синий, Скорпион – желтый, Ермак – красный, а Рейн – фиолетовый. Но розового ниндзя не было в игре до сих пор, и именно тут появляется Pink Floyd.

Флойд – имя розового ниндзя, который по слухам, спрятан где-то в недрах Mortal Kombat 1. Руководитель разработки NetherRealm Эд Бун уже неоднократно намекал фанатам о существовании такого персонажа в игре. Более того, в 2023 году датамайнер Mortal Kombat TheThiny нашел в файлах Mortal Kombat 1 текст, где упоминался персонаж по имени Флойд.

Новая волна слухов прокатилась после того, как недавно разработчики показали ролик, демонстрирующий нового персонажа Конана-варвара. Фанаты увидели, как во время игрового процесса на экране всплывает розовая иконка с надписью Флойд, а на заднем плане звучит гитарный рифф, похожий на творчество легендарной рок-группы Pink Floyd.

More details about the secret Floyd Fight:

The Floyd Easter egg triggers randomly at any stage. Once the icon pops up it plays a Guitar Riff (Pink Floyd reference?).

I believe you have to do a certain action / challenge at that time.#MK1 #MortalKombat1 pic.twitter.com/bFGzCcbWp3 — thethiny 🐰🍉 (@thethiny) January 18, 2025

Отмечается, что загадочная иконка появилась в записи стрима файтинг-блогера Super, который получил ранний доступ персонажу Конан-варвар в Mortal Kombat 1. К несчастью, блогер понятия не имеет, как во время боя появилась иконка, а также не смог активировать ее снова. Но фанаты Mortal Kombat 1 полны решимости докопаться до сути этой тайны, как только DLC станет доступным.

Вполне возможно, что не существует никакого секретного бойца Pink Floyd, и это всего лишь шутка от Эда Буна. Он известен тем, что любит троллить фанатов Mortal Kombat, а сама серия полна отсылок к поп-культуре и других "пасхалок", которые никуда н ведут. Возможно, датамайнерам и удастся найти еще какие-либо подсказки, но даже в таком случае, игрокам все равно придется самостоятельно найти, как активировать Pink Floyd.

Персонаж Конан-варвар стал доступен 21 января в рамках раннего доступа к DLC для владельцев Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Expansion. Через неделю персонаж станет доступен широкой публике.

Напомним, персонаж Конан-варвар имеет внешнее сходство с Арнольдом Шварценеггером, который сыграл одноименного персонажа в фильме 1982 года. Также в Mortal Kombat 1 появится Терминатор T-1000.