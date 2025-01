Тысячи фанатов Mortal Kombat 1 ринулись искать секретного персонажа Pink Floyd (видео)

Недавно в Mortal Kombat 1 был анонсирован персонаж DLC Конан-варвар, который вскоре появится в игре. Но тысячи фанатов взволнованы совсем не появлением нового бойца в игре: они ищут секретного персонажа по имени Pink Floyd, пишет IGN.

Геймеры уверены в том, что вместе с Конаном-варваром в игре появится "пасхалка", на которую многие годы намекали разработчики игры.

Как известно, Mortal Kombat известен набором самых разнообразных ниндзя, где Саб-Зиро – синий, Скорпион – желтый, Ермак – красный, а Рейн – фиолетовый. Но розового ниндзя не было в игре до сих пор, и именно тут появляется Pink Floyd.

Флойд – имя розового ниндзя, который по слухам, спрятан где-то в недрах Mortal Kombat 1. Руководитель разработки NetherRealm Эд Бун уже неоднократно намекал фанатам о существовании такого персонажа в игре. Более того, в 2023 году датамайнер Mortal Kombat TheThiny нашел в файлах Mortal Kombat 1 текст, где упоминался персонаж по имени Флойд.

Новая волна слухов прокатилась после того, как недавно разработчики показали ролик, демонстрирующий нового персонажа Конана-варвара. Фанаты увидели, как во время игрового процесса на экране всплывает розовая иконка с надписью Флойд, а на заднем плане звучит гитарный рифф, похожий на творчество легендарной рок-группы Pink Floyd.

More details about the secret Floyd Fight:

The Floyd Easter egg triggers randomly at any stage. Once the icon pops up it plays a Guitar Riff (Pink Floyd reference?).

I believe you have to do a certain action / challenge at that time.#MK1 #MortalKombat1 pic.twitter.com/bFGzCcbWp3