Будут соревноваться в управлении дронами: в Украине официально признали военно-технологический спорт

Украина, которая имеет уникальный опыт, стремится стать мировым лидером в военно-технологическом спорте.

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В Украине военно-технологическую дисциплину официально признали новым неолимпийским видом спорта. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

Приказ №1105 включает военно-технологический спорт в реестр признанных видов спорта.

Он объединяет соревнования в четырех направлениях: воздух, земля, вода и киберпространство.

Участники будут соревноваться в управлении дронами и наземными роботизированными комплексами в дисциплинах: гонки, перехват, разведка, дистанционное поражение, комбинированные миссии.

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Сейчас, как сообщается, уже работает Федерация военно-технологического спорта Украины, которая будет развивать этот вид спорта.

Молодые инженеры, программисты, операторы дронов и аналитики смогут развивать свои навыки в спортивной среде. Студенты технических специальностей получат практический опыт работы с инновационными технологиями.

Военно-технологический спорт также открывает возможности для ветеранов, которые могут использовать свои навыки в новой форме — обучать молодежь, участвовать в соревнованиях и тестировать инновации.

Впереди — создание профессиональных лиг, международные турниры и привлечение партнеров для развития вида спорта. Официальный статус будет способствовать организации системы соревнований на всех уровнях, в том числе и проведению международных, отметили в Минмолодьспорта.

Также, как отмечается, запланирована интеграция этого вида спорта в учебные программы технических университетов и военных учебных заведений.

"Украина имеет уникальный опыт и стремится стать мировым лидером в военно-технологическом спорте", — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2024 года первая частная школа операторов БпЛА в Украине Global Drone academy получила сертификат от Министерства обороны. Заведение будет обучать военных и гражданских управлению дронами и предоставлять военно-учетную специальность выпускникам.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал включение Сил беспилотных систем в отдельный род войск.