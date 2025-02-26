Змагатимуться у керуванні дронами: в Україні офіційно визнали військово-технологічний спорт

Україна, яка має унікальний досвід, прагне стати світовим лідером у військово-технологічному спорті.

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В Україні військово-технологічну дисципліну офіційно визнано новим неолімпійським видом спорту. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Наказ №1105 включає військово-технологічний спорт до реєстру визнаних видів спорту.

Він об’єднує змагання у чотирьох напрямках: повітря, земля, вода та кіберпростір.

Учасники змагатимуться у керуванні дронами та наземними роботизованими комплексами у дисциплінах: перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження, комбіновані місії.

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Наразі, як повідомляється, вже працює Федерація військово-технологічного спорту України, яка розвиватиме цей вид спорту.

Молоді інженери, програмісти, оператори дронів та аналітики зможуть розвивати свої навички у спортивному середовищі. Студенти технічних спеціальностей отримають практичний досвід роботи з інноваційними технологіями.

Військово-технологічний спорт також відкриває можливості для ветеранів, які можуть використовувати свої навички у новій формі – навчати молодь, брати участь у змаганнях та тестувати інновації.

Попереду – створення професійних ліг, міжнародні турніри та залучення партнерів для розвитку виду спорту. Офіційний статус сприятиме організації системи змагань на всіх рівнях, в тому числі й проведення міжнародних, наголосили в Мінмолодьспорт.

Також, як наголошується, заплановано інтеграцію цього виду спорту у навчальні програми технічних університетів та військових навчальних закладів.

"Україна має унікальний досвід та прагне стати світовим лідером у військово-технологічному спорті", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року перша приватна школа операторів БпЛА в Україні Global Drone academy отримала сертифікат від Міністерства оборони. Заклад навчатиме військових і цивільних управління дронами та надаватиме військово-облікову спеціальність випускникам.

У вересні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачав включення Сил безпілотних систем до окремих родів військ.