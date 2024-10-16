Перша приватна школа операторів БпЛА отримала сертифікацію Міноборони: що це дасть випускникам

За словами Михайла Федорова, випускники таких шкіл матимуть дозвіл вступати до лав ЗСУ на посаду оператора БпЛА у військових підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони.

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Перша приватна школа операторів БпЛА в Україні отримала сертифікат від Міністерства оборони та зможе офіційно навчати своїх "абітурієнтів". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Школа Global Drone academy отримала офіційний дозвіл від Міноборони по новій процедурі… Заклад навчатиме військових і цивільних управління дронами та надаватиме військово-облікову спеціальність випускникам", — йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що після навчання випускник отримує сертифікат, який дозволяє йому долучитись до лав Збройних сил України на посаду оператора БпЛА у військових підрозділах всіх складових Сил безпеки та Сил оборони.

"Приватні школи з початку війни навчили тисячі пілотів, тепер ці знання підтверджуються офіційним документом. Це збільшить попит на навчання і стимулює відкриття ринку", — пояснив Федоров.

За його словами, підприємці будуть зацікавлені в тому, щоб покращувати якість навчання, адже майбутні оператори обиратимуть школу за характеристиками та відгуками.

Крім того, на думку Федорова, офіційна сертифікація вплине і на якість освіти, адже щоб отримати дозвіл, потрібно буде відповідати чітким критеріям.

Як зазначили в Міноборони, саму процедуру сертифікації таких приватних шкіл Кабінет міністрів погодив ще два тижні тому.

"Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком", — підкреслили в пресслужбі МО.

Як отримати сертифікацію Міноборони

Щоб отримати ліцензію Міністерства оборони, навчальний заклад має:

проводити навчання з керування чи виготовлення дронів;

мати 3+ безпілотники для тренування і сертифікації пілотів;

мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах;

найняти 3+ сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Нагадаємо, 12 липня 2022 року Михайло Федоров повідомив, що в Україні почали навчати перших операторів БпЛА для "Армії дронів".