Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ

Логотипом нового роду військ обрали сталеву ластівку — "миролюбне створіння, яке перетворюється на холоднокровну машину помсти для кривдників".

Related video

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11507, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури – Сил безпілотних систем. Про це вказано у картці законопроєкту.

Верховна Рада проголосувала за ухвалення відповідного законопроєкту 3 вересня — його в цілому підтримали 294 народні депутати. 16 вересня документ був повернений до Верховної Ради з підписом від Президента України.

Логотипом нового роду військ обрали сталеву ластівку — "миролюбне створіння, яке перетворюється на холоднокровну машину помсти для кривдників", пояснили у СБС. Це зображення згенерував штучний інтелект, що символізує акцент на технологіях та їхню роль у сучасній війні.

Зазначимо, що президент України ще 6 лютого підписав указ, який розпочав створення в українських Силах оборони окремого роду сил — Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, що 2 серпня повідомлялося, що 14-й окремий полк БпАк" перейшов до Сил безпілотних систем ЗСУ, також було проведено ребрендинг. Підрозділ офіційно змінив назву на "14-й окремий полк БпАК" СБС ЗСУ. Українські бійці продовжать кропітку та систематичну роботу із захисту держави та громадян.