Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ

Логотипом нового рода войск выбрали стальную ласточку — "миролюбивое создание, которое превращается в хладнокровную машину мести для обидчиков".

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11507, который предусматривает включение в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины новой структуры — Сил беспилотных систем. Об этом указано в карточке законопроекта.

Верховная Рада проголосовала за принятие соответствующего законопроекта 3 сентября — его в целом поддержали 294 народных депутата. 16 сентября документ был возвращен в Верховную Раду с подписью от Президента Украины.

Логотипом нового рода войск выбрали стальную ласточку — "миролюбивое создание, которое превращается в хладнокровную машину мести для обидчиков", пояснили в СБС. Это изображение сгенерировал искусственный интеллект, что символизирует акцент на технологиях и их роль в современной войне.

Отметим, что президент Украины еще 6 февраля подписал указ, который начал создание в украинских Силах обороны отдельного рода сил — Сил беспилотных систем.

Напомним, что 2 августа сообщалось, что 14-й отдельный полк БпАК" перешел в Силы беспилотных систем ВСУ, также был проведен ребрендинг. Подразделение официально сменило название на "14-й отдельный полк БпАК" СБС ВСУ. Украинские бойцы продолжат кропотливую и систематическую работу по защите государства и граждан.