Людей не уволили: разработчик Star Wars Eclipse о будущем, связанном с компанией из Китая

Китайская компания NetFace не сократила французскую студию Quantic Dream, которая пообещала поклонникам видеоигру Star Wars Eclipse, пояснил директор Гийом де Фондомьер.

Гийом де Фондомьер, генеральный директор студии Quantic Dream, которая создает видеоигру Star Wars Eclipse, сообщил об успешном завершении 2024 года. Среди прочего, он заявил о продолжении работы на существующими проектами. О ситуации на студии, видеоигру которой ожидают уже четвертый год подряд, говорится в заметке генерального директора на портале Linkedin.

Star Wars Eclipse — трейлер видеоигры по вселенной "Звездных войн"

Фондомьер написал о некоторых событиях, связанных с компанией NetFace, которой принадлежит Quantic Dream. Как выяснилось, компания закрыла несколько студий, и спикер этим "глубоко расстроен". Впрочем, его студия продолжает работу и имеет определенные успехи. Например, в 2024 году видеоигру Detroit: Become Human продали 11 млн раз, и это на 2 млн больше, чем в предыдущем году. Фондомьер не упомянул в своей заметке о Star Wars Eclipse, но рассказал о текущих проектах. По его словам, работа идет "по плану".

"Наши студии в Париже и Монреале остаются неизменными. Мы продолжаем развивать наши проекты в полном темпе. Разработка наших текущих проектов идет по плану, и мы полностью отданы поставке и запуску этих инновационных высококачественных игр в будущем", — написал он.

Star Wars Eclipse — информация директора студии о работе над проектами Фото: Скриншот

Star Wars Eclipse — детали

Star Wars Eclipse — видеоигра, над разработкой которой начали работать в 2021 году. Работу начала французская студия Quantic Dream под американским брендом Lucasfilm Games. В 2022 году студию купила китайская компания NetFac, которая поддержала работу над существующими проектами.

На портале Star Wars Eclipse размещен трейлер, на котором можно увидеть мир "Звездных войн", перенесенный в видеоигру. События будут происходить во времена "Высокой Республики" — то есть за 50-100 лет до появления Скайуокера и через 100 лет после падения "Старой Республики". Star Wars Eclipse не имеет даже приблизительных дат выхода. Впрочем, если продолжается плановая работа над всеми проектами, то среди них — и эта долгожданная игра, написали на портале "24 канала".

