GTA 6 выйдет быстрее: что сказали производители о запуске самой ожидаемой игры

Компания-разработчик уверена, что сможет ускорить выпуск игры GTA-6, которую ждут более десяти лет. Об этом они написали в своем финансовом отчете.

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Видеоигра Grand Theft Auto VI (GTA 6) может выйти на полгода раньше, чем ранее заявляли разработчики. Если раньше речь шла о релизе в 2026 году, то теперь — об осени 2025. Когда у игроков появится возможность оказаться в вымышленном штате Леонида и кто является главными героями, рассказали на портале IGN.

Над GTA 6 работают разработчики компании Rockstar, которая входит в состав Take-Two Interactive. Представитель Take-Two Interactive сообщил, что выпуск игры действительно ускорили и могут выпустить осенью 2025 года — на полгода раньше, чем планировали ранее. Об этом говорится, в частности, в финансовом отчете о прибыли — дату использовали для прогноза дальнейших перспектив компании. Информацию также подтвердил генеральный директор Take-Two Штраус Зельник, давший комментарий журналистам портала.

"Мы полностью уверены, что выпустим [Grand Theft Auto VI] осенью 2025 года", — сказал он.

Что известно о GTA 6 — даты и трейлер

Grand Theft Auto VI (GTA 6) — видеоигра в жанре приключенческого боевика, о разработке которой стало известно в 2022 году, писали СМИ. Ее начали ждать вскоре после предыдущей версии — Grand Theft Auto V, которая вышла в 2013. Позже в сети появилась полудоработанная версия игры, а осенью 2023 года состоялась официальная презентация. В течение первых двух суток трейлер набрал около 100 млн просмотров. По состоянию на дату выпуска статьи этот показатель вырос до 190 млн.

Сюжет Grand Theft Auto VI

Главные герои видеоигры — двое преступников беглецов, женщина и мужчина. Женщину зовут Люсия, мужчину — Джейсон (имя персонажа может быть и другим, написали на портале).

GTA-6 — как может выглядеть главная героиня Люсия Фото: Скриншот GTA-6 — мужской персонаж видеоигры Фото: Скриншот

События происходят в вымышленном штате США под названием Леонида (State of Leonida), который несколько напоминает Флориду. Город, в котором происходят столкновения беглецов с полицией, похож на Майями.

GTA-6 — скриншот панорамы вымышленного города Фото: Скриншот GTA-6 — скриншот фрагмента видеоигры Фото: Скриншот

Платформы для GTA-6

Согласно данным портала IGN, игра будет доступна на двух платформах: Xbox Series X/S и PlayStation 5. О наличии компьютерной версии неизвестно, но журналисты надеются, что она все же появится позже.

Отметим, в марте в СМИ рассказали о действиях хакеров, которые попытались сыграть в GTA 4 без ПК или игровой консоли. Хакеры заявили, что им удалось это сделать с помощью Wi-Fi.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал об уязвимости Wi-Fi, которым могут воспользоваться злоумышленники для кражи данных с компьютера или смартфона.