GTA 6 вийде швидше: що сказали виробники про запуск найочікуванішої гри

Компанія-розробник впевнена, що зможе прискорити випуск гри GTA-6, яку чекають понад десяти років. Про це вони написали у своєму фінансовому звіті.

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Відеогра Grand Theft Auto VI (GTA 6) може вийти на пів року раніше, ніж раніше заявляли розробники. Якщо раніше ішлося про реліз у 2026 році, то тепер — про осінь 2025. Коли у гравців з'явиться можливість опинитись у вигаданому штаті Леоніда і хто є головними героями, розповіли на порталі IGN.

Над GTA 6 працюють розробники компанії Rockstar, яка входить до складу Take-Two Interactive. Представник Take-Two Interactive повідомив, що випуск гри дійсно прискорили і можуть випустити восени 2025 року — на пів року раніше, ніж планували раніше. Про це ідеться, зокрема, у фінансовому звіті про прибутки — дату використали для прогнозу подальших перспектив компанії. Інформацію також підтвердив генеральний директор Take-Two Штраус Зельник, який дав коментар журналістам порталу.

"Ми дуже впевнені, що випустимо [Grand Theft Auto VI] восени 2025 року", — сказав він.

Що відомо про GTA 6 — дати і трейлер

Grand Theft Auto VI (GTA 6) — відеогра у жанрі пригодницького бойовика, про розробку якої стало відомо у 2022 році, писали ЗМІ. Її почали чекати незабаром після попередньої версії — Grand Theft Auto V, яка вийшла у 2013. Згодом у мережі з'явилась напівдороблена версія гри, а восени 2023 відбулась офіційна презентація. Протягом перших двох діб трейлер набрав близько 100 млн переглядів. Станом на дату випуску статті цей показник зріс до 190 млн.

Сюжет Grand Theft Auto VI

Головні герої відеогри — двоє злочинців втікачів, жінка та чоловік. Жінку звати Люсія, чоловіка — Джейсон (ім'я персонажа може бути й іншим, написали на порталі).

GTA-6 - як може виглядати головна героїня Люсія Фото: Скриншот GTA-6 - чоловічий персонаж відеогри Фото: Скриншот

Події відбуваються у вигаданому штаті США під назвою Леоніда (State of Leonida), який дещо нагадує Флориду. Місто, в якому відбуваються сутички втікачів з поліцією схоже на Маямі.

GTA-6 - скриншот панорами вигаданого міста Фото: Скриншот GTA-6 - скриншот фрагменту відеогри Фото: Скриншот

Платформи для GTA-6

Згідно з даними порталу IGN, гра буде доступна на двох платформах: Xbox Series X/S та PlayStation 5. Про наявність комп'ютерної версії невідомо, але журналісти сподіваються, що вона все ж з'явиться пізніше.

Зазначимо, у березні у ЗМІ розповіли про дії хакерів, які спробували зіграти в GTA 4 без ПК або ігрової консолі. Хакери заявили, що їм вдалось це зробити за допомогою Wi-Fi.

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про вразливість Wi-Fi, яким можуть скористатись зловмисники для крадіжки даних з комп'ютера або смартфона.