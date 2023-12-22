Хакера засудили до "довічного" перебування в лікарні: що він зламав

Аріон Куртаж зламав компанію з виробництва ігор Rockstar за допомогою медіаплеєра Amazon Fire Stick, телевізора і смартфона.

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Британський хакер на ім'я Аріон Куртаж отримав дивне покарання за злом тестової версії комп'ютерної гри GTA VI. Суд засудив хлопця до безстрокового утримання в лікарні, пише BBC.

Аріон Куртаж здійснив кілька хакерських атак на компанію Rockstar — розробника комп'ютерних ігор. У підсумку, в мережі опинилися фрагменти тестової версії геймплея GTA VI. Аріон є членом хакерського угруповання Lapsus$, яке раніше атакувало такі відомі фірми, як Microsoft, Samsung, NVIDIA і британського телекомунікаційного оператора BT&EE.

Злом GTA VI Куртаж здійснив влітку минулого року і потрапив у поле зору правоохоронців після того, як злив дані у вересні. У підсумку, прем'єру відклали до грудня 2023 року. Для злому кіберзлочинцю знадобилися медіаплеєр Amazon Fire Stick, телевізор і смартфон.

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Під час слідства 18-річного хлопця оглянули психіатри і дійшли висновку, що він не може відповідати перед судом, оскільки є аутистом. Але суд відбувся, і хакера засудили до утримання в охоронюваній лікарні, не позначивши при цьому термінів. На думку судді, Аріон становить небезпеку для суспільства, і якщо відпустити його на свободу, то він одразу ж повернеться до кіберзлочинної діяльності. Правоохоронці зазначили, що зловмисника випустять тоді, коли лікарі вважатимуть за потрібне і визнають його безпечним.

Адвокати наполягали на тому, що жодної небезпеки для суспільства злом GTA VI не становить, проте в Rockstar заявили, що завдані хакером збитки становили 5 млн доларів США і додали, що пропали даремно тисячі годин роботи.

Раніше ми повідомляли про те, що злочинець зі США розбагатів завдяки тому, що крав телефони і паролі від них. За вихідні він зміг викрасти у довірливих знайомих 30 iPhone.