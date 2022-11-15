Емінем готовий зіграти роль в екранізації гри Grand Theft Auto, — ЗМІ

Один із засновників Rockstar Games Сем Гаузер заявив, що хороший фільм за GTA неможливо зняти, причина цього — занадто багато обмежень у кінематографі.

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Популярний американський репер Емінем міг зіграти роль в екранізації комп'ютерної гри Grand Theft Auto. Проте компанія Rockstar Games, яка розробила GTA, відмовилася від пропозиції. Про це розповів агент і один із творців програми Veemee Кірк Юінг в ефірі подкасту Bugzy Malone's Grandest Game.

За його словами, одного разу до глибокої ночі він розмовляв із одним із засновників Rockstar Games Семом Гаузером про можливу екранізацію GTA.

"Пам'ятаю, як близько 4 ранку мені зателефонував один із продюсерів з Лос-Анджелеса з пропозицією зробити кіно. Він сказав: "Кірку, Емінем готовий зніматися, а режисером виступить Тоні Скотт, 5 мільйонів — ні більше, ні менше. Ти в справі?" — розповів він.

Агент передав інформацію Гаузеру, але, незважаючи на потенційну участь відомого репера Емінема та режисера успішного фільму "Топ Ган", розробник відмовився.

Кірк Юінг розповів, що після того, як Rockstar Games усвідомили, наскільки велику франшизу вони створили, команда стала відкидати будь-які розмови про виробництво фільму. Внаслідок цього екранізація GTA не вийшла.

У 2009 році Ден Гаузер заявив, що хороший фільм за GTA неможливо зняти, причина цього — дуже багато обмежень у кінематографі.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що реліз GTA VI варто очікувати в найближчі пів року. Гра відрізнятиметься від свого попередника. Одним із головних героїв стане жінка. Розробники надихнулися історією знаменитих грабіжників Бонні та Клайда.

У 2021 році компанія Rockstar North, яка розробляє відеоігри, сенсаційно отримала низькі оцінки за оновлену версію гри Grand Theft Auto: The Trilogy. Вона увійшла до десятки найгірших ігор 2021 року й розташувалася на 6 місці, набравши 47 зі 100 балів.