Реліз GTA VI очікується протягом півтора року: що відомо про нову гру

Журналісти припустили, що шанувальників гри вразить те, що одним із головних героїв стане жінка. Розробники надихнулися історією знаменитих грабіжників Бонні та Клайда.

Компанія Rockstar, творець Grand Theft Auto, найімовірніше випустить шосту частину гри у 2024 фінансовому році холдингу Take-Two, який триває з квітня 2023 по березень 2024 року, разом з тим GTA VI сильно відрізнятиметься від свого попередника, повідомляє Bloomberg. Поспілкувавшись із людьми, близькими до творчого процесу, журналісти розповіли, чим нова гра може здивувати фанатів серії.

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Головний персонаж — жінка

У грі вперше з'явиться головна героїня — латиноамериканка, оскільки на сюжет гри вплинула історія відомих грабіжників банків Бонні та Клайда.

[ + – ] У новій грі жінка вперше не буде епізодичним персонажем

Гумор стане м'якшим

Розробники намагаються уникати образливих жартів, на відміну від попередніх ігор Grand Theft Auto.

Новою локацією стане вигадана версія Маямі

Rockstar хотіла, щоб нова гра під кодовою назвою Project Americas була більшою, ніж будь-яка попередня серія Grand Theft Auto. Зокрема, у GTA VI збиралися включити більшу частину Північної та Південної Америки, але у результаті цієї ідеї відмовилися.

Нова карта гри орієнтована на вигадану версію Маямі та його околиць. Світ гри міститиме в собі більше внутрішніх локацій, ніж у попередніх іграх GTA, що вплине на час проходження.

Водночас у Rockstar планують постійно оновлювати гру, додаючи нові місії та міста.

Нагадаємо, у травні стало відомо про те, що в Домінікані помер актор Рей Ліотта — голос Версетті з GTA.

Наприкінці 2021 року Rockstar сенсаційно отримала низькі оцінки за оновлену версію гри Grand Theft Auto: The Trilogy. Крім того, перевидана трилогія потрапила до топ-10 найнижче оцінених ігор 2021 року за версією Metacritic.

Як повідомлялося, результати британського дослідження показали, що жорстокі відеоігри не провокують хлопчиків до насильства, а обмеження продажу таких ігор неповнолітнім не знизить рівень насильства в суспільстві.