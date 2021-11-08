Дослідники з'ясували, що жорстокі відеоігри не провокують хлопчиків до насильства

Як стверджує доктор Агне Сузіделіт, обмеження продажу жорстоких ігор неповнолітнім не знизить рівень насильства в суспільстві.

Переважна більшість людей погодяться з тим, що відеоігри сприяють критичному мисленню, вмінню вирішувати різні проблеми та командній роботі, пише Earth.com.

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З іншого боку, багато людей також вважають, що жорстокі відеоігри сприяють агресивній і насильницькій поведінці в реальному житті, однак наявних досліджень із цього питання дуже мало.

Одним із головних каталізаторів поширення цієї дискусії є масові публічні стрілянини, пом'якшення законів про зброю та проблеми з психічним здоров'ям.

Наприклад, у США у 2013 році Барак Обама закликав збільшити кількість фінансованих урядом досліджень для вивчення зв'язку між насильством і відеоіграми. Він хотів з'ясувати, чи слід запровадити якісь обмеження, щоб зменшити доступ до таких ігор.

Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом доктора Агне Сюзіделіт із Лондонського університету, спрямоване на вивчення цього зв'язку, зокрема, на дослідження насильницької поведінки серед геймерів.

Дослідження було зосереджено на тому, як жорстокі відеоігри впливають на агресивну поведінку осіб чоловічої статі віком від 8 до 18 років. Саме ця демографічна група, на думку вчених, із найбільшою ймовірністю грає в жорстокі відеоігри.

Схильності до насильства, які потенційно можуть виникнути в результаті ігор, були поділені на дві категорії: щодо до людей і власності. Для того, щоб виявити потенційний причинно-наслідковий уплив відеоігор із насильством, Сюзіделіт використовувала статистичні та математичні моделі.

Однак жодних доказів такого причинно-наслідкового зв'язку виявлено не було. Дані не показали кореляції між зростанням насильства та випуском відеогри з елементами жорстокості. Проте, незважаючи на цей висновок, батьки повідомляли, що після жорстоких ігор діти частіше ламали речі в будинку.

"У сукупності ці результати говорять про те, що відеоігри з насильством можуть робити дітей збудженішими, але це збудження не переходить у насильство проти інших людей — саме цей тип насильства хвилює нас найбільше", — пояснила доктор Сюзіделіт.

Імовірне пояснення таких результатів полягає в тому, що у відеоігри зазвичай грають вдома, де можливості виявити агресію щодо інших людей нижчі.

Цей ефект "неможливості" виявити жорстокість є особливо важливим для схильних до насильства хлопчиків, які можуть бути особливо захоплені жорстокими відеоіграми.

"Тому політика, яка встановлює обмеження продажу відеоігор неповнолітнім, навряд чи призведе до зниження рівня насильства", — підсумували вчені.