Исследователи выяснили, что жестокие видеоигры не провоцируют мальчиков к насилию

Как утверждает доктор Агне Сузиделит, ограничение продажи жестоких игр несовершеннолетним не снизит уровень насилия в обществе.

Подавляющее большинство людей согласятся с тем, что видеоигры способствуют критическому мышлению, умению решать разные проблемы и командной работе, пишет Earth.com.

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С другой стороны, многие люди также считают, что жестокие видеоигры способствуют агрессивному и насильственному поведению в реальной жизни, однако существующих исследований по этому вопросу очень мало.

Одним из главных катализаторов распространения этой дискуссии является массовые публичные стрельбы, смягчение законов об оружии и проблемы с психическим здоровьем.

Например, в США в 2013 году Барак Обама призвал увеличить количество финансируемых правительством исследований для изучения связи между насилием и видеоиграми. Он хотел выяснить, следует ли ввести какие-то ограничения, чтобы уменьшить доступ к таким играм.

Недавнее исследование, проведенное под руководством доктора Агне Сюзиделит из Лондонского университета направлено на изучение этой связи, в частности, на исследование насильственного поведения среди геймеров.

Исследование было сосредоточено на том, как жестокие видеоигры влияют на агрессивное поведение лиц мужского пола от 8 до 18 лет. Именно эта демографическая группа, по мнению ученых, с наибольшей вероятностью играет в жестокие видеоигры.

Склонности к насилию, которые потенциально могут возникнуть в результате игр, были разделены на две категории: по отношению к людям и к собственности. Для того, чтобы выявить потенциальное причинно-следственное влияние видеоигр с насилием, Сюзиделит использовала статистические и математические модели.

Однако никаких доказательств такой причинно-следственной связи обнаружено не было. Данные не показали корреляции между ростом насилия и выпуском видеоигры с элементами жестокости. Тем не менее, несмотря на этот вывод, родители сообщали, что после жестоких игр их дети чаще ломали вещи в доме.

"В совокупности эти результаты говорят о том, что видеоигры с насилием могут делать детей более возбужденными, но это возбуждение не переходит в насилие против других людей — а именно этот тип насилия волнует нас больше всего", — объяснила доктор Сюзиделит.

Вероятное объяснение таких результатов заключается в том, что в видеоигры обычно играют дома, где возможности проявить агрессию по отношению к другим людям — ниже.

Этот эффект "невозможности" проявить жестокость особенно важен для склонных к насилию мальчиков, которые могут быть особенно увлечены жестокими видеоиграми.

"Поэтому политика, устанавливающая ограничения продажи видеоигр несовершеннолетним, вряд ли приведет к снижению уровня насилия", — заключили ученые.