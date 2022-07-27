Релиз GTA VI ожидается в течение полутора лет: что известно о новой игре

Журналисты предположили, что поклонники игры будут удивлены тем, что одним из главных героев станет женщина. Разработчики вдохновились историей знаменитых грабителей Бонни и Клайда.

Компания Rockstar, создатель Grand Theft Auto, скорее всего выпустит шестую часть игры в 2024 финансовом году холдинга Take-Two, который длится с апреля 2023-го по март 2024 года, при этом GTA VI будет сильно отличаться от своего предшественника, сообщает Bloomberg. Пообщавшись с людьми, близкими к творческому процессу, журналисты рассказали, чем новая игра может удивить фанатов серии.

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Главный персонаж — женщина

В игре впервые появится главная героиня — латиноамериканка, так как на сюжет игры повлияла история известных грабителей банков Бонни и Клайда.

[ + – ] В новой игре женщина впервые не будет эпизодическим персонажем

Юмор станет мягче

Разработчики стараются избегать обидных шуток в отличие от предыдущих игр Grand Theft Auto.

Новой локацией станет вымышленная версия Майами

Rockstar хотела, чтобы новая игра под кодовым названием Project Americas была больше, чем любая предыдущая серия Grand Theft Auto. В частности, в GTA VI собирались включить большую часть Северной и Южной Америки, но в итоге от этой идеи отказались.

Новая карта игры ориентирована на вымышленную версию Майами и его окрестностей. Мир игры будет содержать в себе большее количество внутренних локаций, чем в предыдущих играх GTA, что повлияет на время прохождения.

При этом в Rockstar планируют постоянно обновлять игру, добавляя новые миссии и города.

Напомним, в мае стало известно о том, что в Доминикане умер актер Рэй Лиотта — голос Версетти из GTA.

В конце 2021 года компания Rockstar сенсационно получила низкие оценки за обновленную версию игры Grand Theft Auto: The Trilogy. Кроме того, переизданная трилогия попала в топ-10 наиболее низко оцененных игр 2021 года по версии Metacritic.

Как сообщалось, результаты британского исследования показали, что жестокие видеоигры не провоцируют мальчиков к насилию, а ограничение продажи таких игр несовершеннолетним не снизит уровень насилия в обществе.