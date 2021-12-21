Преобразованная версия игры GTA в десятке провалов 2021, - Metacritic

Компания Rockstar North, которая разрабатывает видеоигры, сенсационно получила низкие оценки за обновленную версию игры Grand Theft Auto: The Trilogy.

Осенью этого года вышел ремейк трилогии легендарной компьютерной игры Grand Theft Auto: The Trilogy — совместное издание Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas, который вызвал негодования в сети. Компания-разработчик уже успела извиниться перед фанатами за провальное переиздание, но обновленная трилогия стала самым низко оцененным ремейком в истории. Кроме того, трилогия попала в топ-10 наиболее низко оцененных игр 2021 года по версии Metacritic.

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Список 10 наихудших игр 2021 года:

10. Necromunda: Hired Gun (PS4) — 49/100;

9. Demon Skin (ПК) — 48/100;

8. Arkham Horror: Mother's Embrace (ПК) — 48/100;

7. I Saw Black Clouds (PS4) — 48/100;

6. Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition (Switch) — 47/100;

5. Of Bird and Cage (ПК) — 44/100;

4. Taxi Chaos (PS4) — 42/100;

3. Werewolf: The Apocalypse — Earthblood (PS4) — 42/100;

2. Balan Wonderworld (Switch) — 36/100;

1. eFootball 2022 (ПК) — 25/100.

Отмечается, что под особую раздачу рецензентов попала версия Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition для игровой консоли Nintendo Switch.

Ремейк трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition (Switch) набрал 47/100 баллов и расположился на 6-м месте с конца. Сообщается, что меньше всех баллов набрала игра eFootball 2022 для ПК и стала наихудшим релизом 2021 году по версии Metacritic.

Ремейк – это отдельная компьютерная игра, в которую внесены правки и изменения. Зачастую игра содержит тот же сюжет и геймплей, что и в оригинале. В свою очередь, графика и звуковые эффекты, локации, интерфейс остаются прежние.

Ранее Фокус сообщал, что по данным исследования жестокие видеоигры не провоцируют мальчиков к насилию, а ограничение продажи таких игр несовершеннолетним не снизит уровень насилия в обществе.