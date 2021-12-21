Перевтілена версія гри GTA в десятці провалів 2021, — Metacritic

Компанія Rockstar North, яка розробляє відеоігри, сенсаційно здобула низькі оцінки за оновлену версію гри Grand Theft Auto: The Trilogy.

Восени цього року вийшов ремейк трилогії легендарної комп'ютерної гри Grand Theft Auto: The Trilogy — спільне видання Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City та Grand Theft Auto: San Andreas, який викликав обурення в мережі. Компанія-розробник уже встигла вибачитись перед фанатами за провальне перевидання, але оновлена трилогія стала найнижче оціненим рімейком в історії. Крім того, трилогія потрапила до топ-10 найнижче оцінених ігор 2021 року за версією Metacritic.

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Список 10 найгірших ігор 2021 року:

10. Necromunda: Hired Gun (PS4) — 49/100;

9. Demon Skin (ПК) — 48/100;

8. Arkham Horror: Mother's Embrace (ПК) — 48/100;

7. I Saw Black Clouds (PS4) — 48/100;

6. Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition (Switch) — 47/100;

5. Of Bird and Cage (ПК) — 44/100;

4. Taxi Chaos (PS4) — 42/100;

3. Werewolf: The Apocalypse — Earthblood (PS4) — 42/100;

2. Balan Wonderworld (Switch) — 36/100;

1. eFootball 2022 (ПК) — 25/100.

Зазначається, що під особливу роздачу рецензентів потрапила версія The Trilogy — The Definitive Edition для ігрової консолі Nintendo Switch.

Ремейк трилогії The Trilogy — The Definitive Edition (Switch) набрав 47/100 балів і розташувався на 6-му місці з кінця. Повідомляється, що найменше балів набрала гра eFootball 2022 для ПК і стала найгіршим релізом 2021 року за версією Metacritic.

Ремейк — це окрема комп'ютерна гра, у яку внесені виправлення та зміни. Найчастіше гра містить той самий сюжет і геймплей, що й у оригіналі. У свою чергу, графіка та звукові ефекти, локації, інтерфейс залишаються колишніми.

Раніше Фокус повідомляв, що за даними дослідження, жорстокі відеоігри не провокують хлопчиків до насильства, а обмеження продажу таких ігор неповнолітнім не знизить рівень насильства в суспільстві.