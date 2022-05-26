Умер актер Рэй Лиотта: звезда "Сердцеедок" и голос Версетти из GTA: Vice City

По информации журналистов, 67-летний актер скончался во сне в Доминикане, где находился на съемках фильма "Опасные воды".

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В Доминиканской Республике скончался актер Рэй Лиотта. Ему было 67 лет. Об этом сообщает Deadline.

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Пока известно, что актер был в Доминикане на съемках фильма "Опасные воды". Он скончался во сне. Были ли у него проблемы со здоровьем – не сообщается. Съемочная команда в шоке и не знает, как будут заканчивать работу над проектом.

Рэй в последние годы много снимался, в 2021 году вышел фильм "Множественные святые Ньюарка" с его участием. В этом году он должен был сниматься в картине "Вещество" с Деми Мур и Маргарет Куэлли. Также он прославился, как голос Тони Версетти из популярной компьютерной игры GTA: Vice City.

Рэй был женат на актрисе Мишель Грэйс. У них есть дочь Карсен Лиотта. На момент смерти он был помолвлен с Джейси Ниттоло. Пара обручилась перед Рождеством и собиралась поженится.

[ + – ] Рэй Лиотта и его невеста Джейси Ниттоло Фото: Instagram rayliotta

Лиотта родился в Ньюарке, США. Когда ему было полгода – его усыновили. О том, что он усыновлен, Рэй всегда знал, но со своей биологической матерью встретился уже в 2000-х.

[ + – ] Рэй Лиотта и Роберт Де Ниро в фильме "Славные парни" Фото: Instagram rayliotta

[ + – ] Рэй Лиотта и Сигурни Уивер в фильме "Сердцеедки" Фото: Instagram rayliotta

Он дебютировал в сериале "Другой мир" в 1978 году. Но прославился Рэй Лиотта благодаря роли гангстера Генри Хилла в фильме "Славные парни", где его партнерами стали Роберт Де Ниро и Джо Пеши. Культовый фильм принес ему несколько кинонаград. Также Лиотта снимался в картинах "Поле его мечты", "Сердцеедки", "Ганнибал" и многих других.