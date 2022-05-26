Помер актор Рей Ліотта: зірка "Серцеїдок" та голос Версетті з GTA: Vice City

За інформацією журналістів, 67-річний актор помер уві сні в Домінікані, де знаходився на зйомках фільму "Небезпечні води".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Домініканській Республіці помер актор Рей Ліотта. Йому було 67 років. Про це повідомляє Deadline.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Поки відомо, що актор був у Домінікані на зйомках фільму "Небезпечні води". Він помер уві сні. Чи були в нього проблеми зі здоров'ям — не повідомляють. Знімальна команда шокована і не знає, як закінчуватимуть роботу над проєктом.

Рей останніми роками багато знімався, у 2021 році вийшов фільм "Множинні святі Ньюарка" за його участю. Цього року він мав зніматися в картині "Речовина" з Демі Мур та Маргарет Куеллі. Також він прославився, як голос Тоні Версетті із популярної комп'ютерної гри GTA: Vice City.

Рей був одружений з акторкою Мішель Грейс. Вони мають доньку Карсен Ліотта. На момент смерті він був заручений із Джейсі Ніттоло. Пара побралася перед Різдвом і збиралася одружитися.

[ + – ] Рей Ліотта та його наречена Джейсі Ніттоло Фото: Instagram rayliotta

Ліотта народився у Ньюарку, США. Коли йому було пів року — його всиновили. Про те, що він усиновлений, Рей завжди знав, але зі своєю біологічною матір'ю зустрівся вже у 2000-х.

[ + – ] Рей Ліотта та Роберт Де Ніро у фільмі "Славні хлопці" Фото: Instagram rayliotta

[ + – ] Рей Ліотта та Сігурні Уівер у фільмі "Серцеїдки" Фото: Instagram rayliotta

Він дебютував у серіалі "Інший світ" у 1978 році. Але прославився Рей Ліотта завдяки ролі гангстера Генрі Гілла у фільмі "Славні хлопці", де його партнерами стали Роберт Де Ніро та Джо Пеші. Культовий фільм приніс йому кілька кінонагород. Також Ліотта знімався у картинах "Поле його мрії", "Серцеїдки", "Ганнібал" та багатьох інших.