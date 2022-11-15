Эминем готов сыграть роль в экранизации игры Grand Theft Auto, — СМИ

Один из основателей Rockstar Games Сэм Хаузер заявил, что хороший фильм по GTA невозможно снять, причина этому — слишком много ограничений в кинематографе.

Related video

Популярный американский репер Эминем мог сыграть роль в экранизации компьютерной игры Grand Theft Auto. Однако компания Rockstar Games, которая разработала GTA, отказалась от предложения. Об этом рассказал агент и один из создателей приложения Veemee Кирк Юинг в эфире подкаста Bugzy Malone’s Grandest Game.

По его словам, однажды, до глубокой ночи он разговаривал с одним из основателей Rockstar Games Сэмом Хаузером о возможной экранизации GTA.

"Помню, как около 4 утра мне позвонил один из продюсеров из Лос-Анджелеса с предложением сделать кино. Он сказал: "Кирк, Эминем готов сниматься, а режиссером выступит Тони Скотт, 5 миллионов — ни больше ни меньше. Ты в деле?", — рассказал он.

Агент передал информацию Хаузеру, но несмотря на потенциальное участие известного репера Эминема и режиссера успешного фильма "Топ Ган" разработчик отказался.

Кирк Юинг рассказал, что после того как Rockstar Games осознали, насколько крупную франшизу они создали, команда стала отвергать любые разговоры о производстве фильма. В результате чего экранизация GTA не вышла.

В 2009 году Дэн Хаузер заявил, что хороший фильм по GTA невозможно снять, причина этому — слишком много ограничений в кинематографе.

Напомним, 27 июля сообщалось, что релиз GTA VI стоит ожидать в ближайшие полгода. Игра будет отличаться от своего предшественника. Одним из главных героев станет женщина. Разработчики вдохновились историей знаменитых грабителей Бонни и Клайда.

В 2021 году компания Rockstar North, которая разрабатывает видеоигры, сенсационно получила низкие оценки за обновленную версию игры Grand Theft Auto: The Trilogy. Она вошла в десятку худших игр 2021 года и расположилась на 6 месте, набрав 47 из 100 баллов.